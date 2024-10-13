日本「無罩露出女王」為成人動漫展當眾大解放 透露不抗拒拍AV？
撰文：聯合新聞網
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先前在台北捷運站內大膽晃奶的日本無罩巨乳網美寫真女神まっかmacca 12日現身南港展覽館，為AGA成人動漫展「MASOBU麻涩部」攤位走秀造勢。
她首次跨足遊戲界進軍台灣，化身「火辣兔女郎」解放豪乳，大方秀出「無罩H奶」，還加碼露出蜜桃臀，成為全場最吸睛焦點。
常穿暴露衣着或於海外當眾掀衣 曾被日本網友斥「日本之恥」（點圖放大瀏覽）：
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macca偕同英國辣妹海倫、流量女王蘇暢、正妹實況主赤鬼伯伯性感現身，macca為了這次AGA活動，特別搭配性感兔女郎造型做了新的美甲，還「微暴雷」地向粉絲透露她在遊戲中的「秘密戰袍」，語帶神秘地說：
大家最熟悉的日常上空無罩角色也會出現哦！
作風大膽的她被問到會考慮進軍AV界嗎？macca笑說：
要是全世界的粉絲都盼望我出道的話，說不定會考慮！不過為了能獲得更高的人氣，我會從現在就努力的。
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首次進軍台灣遊戲界的macca並非第一次赴台灣工作，先前為了拍片來台取景的她對這裡的人事物都感到新奇，她更稱讚台灣人都很熱情友好：
先前來台灣旅遊的時候，如果有要拍照或是拍影片，只要向周圍的人提出請求，大家都很樂意幫忙，台灣人真的很熱情。
macca日前也在捷運拍了影片，並且和台灣女優吳夢夢相見歡。媒體好奇她會不會想挑戰高難度的地點，例如在總統府前快閃露出。macca擔心會被炎上，但覺得這是很有趣的建議。
作風豪放的她過去也遇過色狼騷擾，包括遭人偷拍，還被阿伯襲胸，但她都因為太害怕而沒有報警。不過後來她從事性感行業後，就再也沒有人來騷擾她了。
提及對台灣的男生印象？まっかmacca竟公開徵友，她笑說：
我11月要在台灣留學一整個月哦，到時候想要找一個台灣男友看看。
她透露到時候會運用交友軟體認識台灣男生，未來希望能找個溫柔體貼型的男友當她的另一半。
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