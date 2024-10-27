拿紫色$50鈔到便利店增值！被嫌太舊拒收　事主呻：政府未話作廢

紙鈔太舊被拒收？日前屯門有街坊拿着1張1998年發行的紫色50元紙鈔，到便利店打算增值八達通，卻被店員屢次以鈔票太舊為由拒收，他之後只好到另一間食肆使用鈔票，成功花費，因而發文質疑，認為鈔票未算舊，政府亦未公布鈔票作廢，不解便利店「憑什麼理由唔收」。



不少網民都認為便利店職員以「太舊」為由拒收不合理，「又唔係1仙，點解唔收」、「假錢就話唔收啫，珍珠都無咁真噃」，亦指對方「唔識貨」，「超保值啊」、「這張銀紙現在找不到啦」。



有屯門街坊拿上圖50元紙鈔到便利店增值八達通，被收銀員以鈔票太舊為由拒收。（FB「真.屯門友」圖片）

拿$50舊鈔到便利店增值被拒收

該街坊在facebook群組「真.屯門友」發帖，指當時拿着1張50元紙鈔，到屯門市廣場便利店增值八達通，惟店內女收銀員表示「唔收」，樓主反問對方：「呢張唔係港元嗎？我都是找（續）回來的」，收銀員隨後以鈔票太舊為由拒收。從他上傳照片可見，被拒收的50元紙鈔由香港上海匯豐銀行有限公司，於1998年8月發行，紙鈔正面印有象徵滙豐銀行的獅子圖案。

樓主再次提出質疑，「政府有講過呢張銀紙失效嗎？」收銀員則以公司無法辨認為之類說話，再次拒收其鈔票，樓主之後前往某連鎖餐飲店，成功以該鈔票花費。樓主認為鈔票未算舊，加上政府未有表示鈔票作廢，不明便利店「憑什麼理由唔收」，故詢問他人有否遇到類似經歷。

有網民收銀員拒收鈔票原因不合理，「假錢就話唔收啫，珍珠都無咁真喎」。（《皮諾丘》劇照）

網民指收銀員「唔識貨」

帖文一出，不少網民質疑便利店職員拒收原因不合理，「1998年都話舊，我就唔信佢後生過1998」、「嗰個後生女嚟㗎？係咪未見過呢款銀紙呀？」、「又唔係1仙，點解唔收」、「假錢就話唔收啫，珍珠都無咁真喎」。有人更指該收銀員「唔識貨」，「超保值啊」、「這張銀紙現在找不到啦」、「唔收自己Keep（收藏）仲好」、「我想換都換唔到」。

本港拍賣網站顯示，被拒收的50元紙幣「有價有市」。（Carousell截圖）

本港拍賣網站顯示，被拒收的50元紙幣「有價有市」。（「流星樹影」截圖）

本港發鈔銀行主要有以下3間，當中包括滙豐銀行、渣打銀行、以及中銀香港，而現時一般流通市面的50元紙幣多以綠色為底色。另外，記者搜尋本港拍賣網站，亦有如樓主相中顯示的舊版50元紙幣發售，叫價由280元至330元不等。

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有來港的台灣男遊客在網上懷疑刻意用簡體字發帖，指日前光顧旺角1間茶餐廳，結帳後收到紙幣找續，回到酒店後發現其中2張50元紙幣是紫色，與平時見到的50元紙幣明顯不同，批評店家「太不老實了，以後不來香港了」。



許多網民發現台男所謂「偽鈔」，其實是舊版50元紙幣，因相對珍貴，其價值甚至高於面值，網上不少人叫價每張逾百元，懷疑樓主不識貨，笑言「太好笑」、「紫色那2張是舊版本50元，還在流通，而且比新版還珍貴」；不過，亦有人質疑樓主「其實呢篇嘢擺到明係想博流量，又真係有好多人好認真地去覆」。

