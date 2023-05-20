的士司機找續被塗污鈔票！乘客拒收反被指無理取鬧　網民批：無賴

將心比己，被塗污的紙幣任誰都不會想收。日前有女乘客拍片控訴的士司機，竟向她找續1張被塗污的紙幣，拒收後要求對方更換，竟被斥「無理取鬧」，感到不滿故將片段放上網公審。不少網民認為乘客拒收是正確選擇，更批評的士司機沒有檢查好較早前客人所付的紙幣，而將責任轉嫁至下一位客人，繼而斥他「無賴」、「蝦女人」。據金管局資料，紙幣出現塗污或損毀可能會出現市民或商戶不願接納的情況，如遇有關問題，可持相關貨幣到發鈔銀行兌換。



有女乘客指控的士司機向她找續1張被塗污的20元紙幣，拒收後要求對方更換，竟反被斥「無理取鬧」，感到不滿故拍片公審對方，獲網民力撐。（FB「的士乘客及司機行為分享區」截圖）

樓主在facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」上傳影片，顯示坐的士付車費後，司機找續1張20元港幣，但鈔票空白位置寫了「樂信咳水，得果定橙味，廁紙一卷」，乘客表明「寫晒字，我唔接受」。不過的士司機就認為責任不在他，因為文字非其寫上，拒絕更換紙幣，並稱「唔關我事」、「我無權利換畀你」，繼而發生爭執。

女乘客感不滿，再要求司機更換張紙幣，司機反斥是「強詞奪理」，大動肝火表示「你有冇權接受係無法律依據」，更要求乘客解釋「邊條法例話你有權唔接受呢張銀紙」，雙方最終無法達成共識，雙方聲稱要報警。

片中乘客拒收被塗污紙幣，網民均力撐是完全合理，「乘客係可以拒絕一張懷疑損壞嘅貨幣」、「個客收咗，拎出去買嘢咪又有機會畀人拒絕」；亦有人提醒若然收到已損壞的紙幣，應要去相關負責機構更換，「一張塗污過嘅紙幣，屬於已損壞貨幣；被目擊喺紙幣上寫字，可以虛假文書罪控告；而持有損壞紙幣，應該去返紙幣發鈔銀行換過張紙幣」。

許多留言批評的士司機「惡人先告狀」，認為他有責任檢查好較早前客人所付的紙幣，「收嗰吓無拒絕，依家要人收返你？」、「個司機都幾無賴」、「蝦女人」、「淨係識大叫、大聲」、「街市買粒爛橙都要換畀人啦！張嘢花到咁，叫你換都合情合理」。

據金管局資料，紙幣上如出現塗污或損毀情況，可能出現市民或商戶不願接納的情況，如遇到塗污或損毀情況，市民可以到發鈔銀行兌換。銀行會按既定準則驗證真偽及損毀程度，例如紙幣的真偽、防偽特徵的完整度、損毀面積的嚴重性等。如果損毀面積低於25％，又無以上問題，即可成功兌換，如紙幣屬「崩角」、「污糟」則仍可使用，但如覺得不順眼，仍可交予發鈔銀行回收。

立法會過去曾就貨幣流動議題進行討論，據現行《法定貨幣紙幣發行條例》及《硬幣條例》所發行的紙幣和硬幣均為香港的法定貨幣，但在任何商業交易中，雙方交易均可自行決定交易條款，包括決定使用何等支付媒介，是否接受任何面額紙幣和硬幣以支付交易純屬商業決定，如有爭拗，警方一般當「糾紛」案件處理，協助調解。而大部份國家都沒有強制居民或商品和服務供應商必須接受當地法定貨幣作為支付媒介或設立罰則來懲罰拒收者。

（綜合）