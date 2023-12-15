未見過青蟹│小紅書男呻遊港收「$10假鈔」　網民爆笑：幫你要咗佢

未見過未必就是假！有內地男在小紅書發文，稱在香港收到10元「假港幣」，「花不出去了，怎麼辦？」，熱心網民解釋這是舊版港幣，「這個很有紀念價值」，雖然舊但仍然流通可用。帖文被轉載到facebook群組，網民認出那是俗稱「青蟹」的舊版10元紙幣，爆笑指「青蟹而家搵唔到㗎喇」，又認為內地人誤當假鈔也不出奇，「香港00後都可能唔識」。



網民認為不少00後也可能不知「青蟹」10元紙幣的模樣，故內地旅客當假鈔也不出奇。（資料圖片）

有內地男日前在小紅書發文，展示1張俗稱「青蟹」的舊版10元港幣鈔票，稱在遊港時收到，「今天收到一張假港幣！花不出去了，怎麼辦？」。不少熱心內地網民解釋這張不是假鈔，「應該是舊版，肯定用不了了」、「現在有些店已不收這款10元紙幣」、「小店可能會拒絕收，可是連鎖店不能拒絕收啊，不然去滙豐銀行跟他一換一就行」。

內地男遊港時收到「10元假港幣」，不少熱心網民提醒不是假鈔。（小紅書圖片）

不過許多居港的小紅書網民表示，舊款10元鈔票到處都能用，但建議可用來收藏，因現時已很少見，「還能用，只是有人會收藏」、「這個很有紀念價值」、「我記得以前叫這張做青蟹，轉了現在紫色彩色那個説是中了毒的蟹，之後還出膠的防水」。

帖文被轉載到香港的facebook群組，爆笑指「吓？呢張十蚊邊忽假？」、「一定係假錢，畀我幫你處理咗佢」、「如果識摺，就真係當年小朋友玩意，係扮唔到」、「咁難為，我幫你要咗佢」，又有人惡搞道「這種假鈔，以前多不勝數，大家都當真鈔使用」。雖然網民拿帖文來開玩笑，但有留言認為「又咁講，香港00後都可能唔識」。

（綜合）