急尋紅磡貓奴：快關窗！高層戶開窗貓咪在旁玩　網民因1事掀熱議

養寵物的話，家居裝修一般較需慎重而行。近日網上流傳照片，顯示紅磡某大廈一高層單位內，有貓咪在窗旁玩耍，而當時玻璃窗已打開。上傳照片的網民急尋主人關窗，並表示「你貓貓就玩緊窗簾，你乜保護都冇就咁開咁大窗」。



帖文引起網民關注，有部份網民質疑主人無裝窗網，「黐X線，又唔裝窗網又無格網，乜都無」、「有冇諗過後果？」；但亦有網民相信主人可能裝設「隱式窗網」，並表示「裏面有框，應該有裝」。由於雙方網民各持己見，令帖文討論度提高，有網民就留言希望能令養貓人士明白裝設防護網的重要性，「真係要裝網」、「唔想再見到貓貓跌死嘅新聞，望周知」。



有網民指紅磡某住所一高層單位內，有貓咪在窗旁玩耍，而當時玻璃窗被打開，故發帖急尋主人「快啲關窗」。（「天下貓貓一樣貓群組」FB圖片）

該名網民在Facebook群組「天下貓貓一樣貓群組」發帖，急尋住在紅磡某住所高層的主人，指該單位沒有關上窗戶，而屋內有寵物貓正在窗旁，希望對方看到帖文後盡快關窗，「緊急，住紅磡2x樓嘅主人，你望到（帖文）你快啲關窗」；又表示「我做嘢見到，你貓貓就玩緊窗簾，你乜保護都冇就咁開咁大窗」。

從照片可見，該單位的窗旁設有貓爬架，而玻璃窗被打開，1隻白色貓咪在下方靜立看街。不過，由於照片並不算十分清晰，加上玻璃窗反射倒影，難以看清是否設有防護窗網。

網民提窗網重要性

照片引起網民熱議及轉載，不少網民都相當緊張貓咪狀況，並表示「可否通知佢嗰座管理處呢？」、「有冇（網）都好，以防萬一都係報坐頭管理處好啲」。另有網民就希望貓咪能平安，並望是次事件引起大眾關注，令養貓人士明白裝設防護網的重要性，「真係要裝網」、「唔想再見到貓貓跌死嘅新聞，望周知」。

網民指希望養貓人士明白裝設防護網的重要性。（示意圖，GettyImages）

網民熱議單位有否裝設窗網

有部份網民就在帖文下方留下「嬲嬲」表情符號及留言大罵主人疑似無防護設備，「黐X線，又唔裝窗網又無格網，乜都無」、「有冇諗過後果？」。然而，亦有網民認為單位住戶可能裝設「隱式窗網」，並表示「裏面有框，應該有裝」、「唔好因為自己仲用格仔網就話人無網先，而家啲網好靚㗎啦」、「睇相都似有裝，應該開完窗唔記得拉個網」，也有人指「唔好鬧住，最緊要貓無事」、「可能關唔實啫，輕X一下算啦」。

樓主亦有在留言區回應網民表示未能確定單位是否有裝防護網，「我唔可以確定佢有冇裝網，但個窗簾係窗外面係事實，我都係希望主人睇到，保個平安」，又指如果主人有裝網的話會刪帖。

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