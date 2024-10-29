鞋底對大髀！搭港鐵遇鄰座客翹腳這樣坐　港女：踩落嚟我會發脾氣

搭乘交通工具時，理應顧己及人！不過日前有女生搭乘港鐵時卻遇到自私乘客，她於社交平台上載照片，顯示該乘客坐在其旁邊，並翹起左腳將鞋底對着其大腿，女生不爽對方鞋底差點觸碰其長褲，遂發文怒斥「踩落嚟我真係會發脾氣」。



網民們都批評該乘客無視他人感受，「呢啲一律定為『無家教』」、「咩人先會咁無禮貌（用）鞋底對住人」；亦有人覺得樓主應即時和對方反映自己感受，甚至以牙還牙反擊對方，「我遇過，我二話不說跟佢咁坐，用腳板貼返佢腳板，佢嚇到落咗車」。



有港女搭港鐵時不滿鄰座乘客翹腳坐，公審對方鞋底對向她長褲。（threads圖片）

鄰座乘客翹腳坐 鞋底對正長褲

受影響的女生在threads帳號發帖，並上傳照片直斥「點解要咁坐？踩落嚟我真係會發脾氣」。從照片可見，樓主當時在港鐵車廂內坐下，她左方的乘客翹起左腳，故鞋底直接對向樓主大腿位置，目測兩者之間只相隔約5至6厘米，如果車廂晃動得較劇照，鞋底便會碰到樓主的長褲，她不滿對方自私舉動，遂發文公審。

網民狠斥無禮貌

大部份網民都狠斥該乘客劣行，「素質問題」、「呢啲一律定為『無家教』」、「最憎喺地鐵遇到呢啲蹺腳嘅賤X」、「呢個係堅無禮貌坐姿，咩人先會（用）鞋底對住人」、「舒服自己影響人哋」、「係咪要開發一個叫做搭車要考牌系列」、「如果你係彪形大漢，佢一定會放返隻死人腳落嚟」。

有人建議樓主可以開聲向對方反映，「我會直接講：『先生，可唔可以唔好用個鞋底向住我呢邊？』」、「我試過直接推走隻腳，再同對方講你鞋底有屎，然後對方真係信」，甚或以牙還牙，「可能佢想同你用腳give me（five）」、「我遇過，我二話不說跟佢咁坐，用腳板貼返佢腳板，佢嚇到落咗車」。

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