以為係關愛座│港鐵阿伯中英文要求讓位　港女1原因拒讓竟秒變衰人

關愛座不時引起乘客間爭執。有港女在網上發文發相,早前乘坐港鐵時,她坐在關愛座同行的另一端,有名老伯上車後站到她面前要求讓座,港女一時反應不過來,老伯改用英文提出要求,又指「呢度係關愛座」,港女以英文回答「不是」,老伯仍不罷休想用群眾壓力迫她讓座。由於樓主弄傷腳,感腳痛而堅持不讓,後來有另一位乘客讓座給老伯,令她「一秒變衰人」。港女不滿對方態度「老奉」,又用關愛座來道德勒索她,氣得要求廢除關愛座。



帖文引來不少網民回應,「佢態度差,老奉,X街嘅,我唔會讓,好多讓咗俾佢唔該都冇聲,依啲人根本覺得你唔讓就你唔啱,根本就變成批鬥座」,有人認為老伯可能誤會了樓主坐在關愛座「佢係咪以為成排都係優先座先,講嘢咁巴閉,俾上面張貼紙呃咗,個覆蓋範圍太大」,有人則教路「戴耳機+抱住個袋(當攬枕)+低頭=連呢啲對話都可以慳返」。



樓主指自己坐在關愛座同行的另一端,途中有名老伯上車後站在她面前要求讓座。(Threads圖片)

有港女在Threads發文及發相,大呻早前乘坐港鐵時,她指自己坐在關愛座同行的另一端,途中有名老伯上車後站在她面前要求讓座。樓主一時反應不及,老伯改用英文提出要求,「can you let me sit?(你可否讓給我坐?)」、「 can u see the signs?(你有否看到(關愛座)標誌?) ,呢到係關愛座!」。樓主回答他「here’s not(這裏不是」,老伯想了一會回答「it’s fine(算了)」仍不罷休,想用群眾壓力迫她讓座,由於樓主剛弄傷腳感痛楚而堅持不讓。後來有另一位乘客讓座給老伯,令她「一秒變衰人」。

而坐在附近的乘客火上加油說「如果我條腰骨無事我都讓」,樓主心想「點解佢又會覺得我身體無需要去坐?」。她不滿老伯態度「老奉」,又用關愛座來道德勒索,「可否廢X咗關愛座。大家有咩睇法?你會秒速讓位嘛?」。

不少網民都不滿長者道德勒索要求讓座。(資料圖片)

網民解釋為何不應取消關愛座

不少網民撐樓主「佢態度差,老奉,X街嘅,我唔會讓,好多讓咗俾佢唔該都冇聲,依啲人根本覺得你唔讓就你唔啱,根本就變成批鬥座」、「後生係原罪」。又有人分享讓座奇遇,「讓座嘅方法真係好關鍵,試過想讓畀個肚大過西瓜嘅孕婦,結果因為出去扶佢就畀個耆英飛人坐咗,結果大把人圍住佢X到佢發爛渣都唔起身」。

不過有人認為不可取消關愛座「好似你個CASE成功趕走佢咁,無關愛座嘅話,班人會當正成架車啲位都係佢哋嘅」。有人認為老伯可能誤會了樓主坐在關愛座「佢係咪以為成排都係優先座先,講嘢咁巴閉,俾上面張貼紙呃咗,個覆蓋範圍太大」,有人則教路「戴耳機+抱住個袋(當攬枕)+dump低頭=連呢啲對話都可以慳返」。