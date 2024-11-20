搭的士先說付大額鈔　港女斥司機找少$400　1句話惹司機掉頭狂罵

乘搭的士時如要使用大額鈔票付款，應預早告知司機，以確保司機有足夠零錢找續。惟最近1名女生在網上發文，稱早前於香港機場乘的士到屯門，上車時已表明自己沒有100元鈔票，將會以500元鈔票付車資，當到達目的地時，車資金額164.5元，她給司機1張500元鈔票另加70元，但對方只找回5.5元，即找續少了400元。



經女生提醒後，司機才找回正確金額，但女生誤以為仍找少了1張100元鈔，便再次叫停對方，但及後發現是自己出錯，隨即道歉。未料司機心生不忿，開始怒罵女生，「佢就一路掉頭一路鬧（罵），講到入屯門無肉食，連$100都想搶埋佢咁。如此不快的乘車經歷，令樓主發文公審該名司機態度極差，「將賺得少嘅情緒發洩喺客人身上」。



的士在到達目的地後車資為164.5元，樓主給的士司機1張500元鈔票另加70元，但對方只找續5.5元，即少了400元，經提醒後才找回正確金額。（示意圖 / 資料圖片）

司機找續少了400元

樓主在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，表示早前於機場乘搭的士往屯門1，上車時已告知司機自己沒有100元鈔，只能付面額500元鈔票。到達目的地時，總車資為164.5元，她支付1張500元鈔另加70元，但司機只找回5.5元。經女生提醒後，司機才給他正確金額。

不過，正當樓主準備下車之際，回想起司機疑似只有給她3張100元紙鈔，懷疑對方仍找少了100元，她便「即刻叫住司機」，對方堅稱自己給了4張100元紙鈔，而樓主後來查看銀包，「原來係我數錯，真係有4張，跟住我話唔好意思數錯咗」。

女生數錯錢被司機大罵

樓主在發現自己誤會了對方，已隨即道歉，但形容司機「開始發癲」，「話入屯門已經好慘，叫我唔好屈埋佢嗰$100，我話無為意數錯唔好意思，佢就一路掉頭一路鬧(罵)，講到入屯門無肉食連$100都想搶埋佢咁」，樓主聽後亦感到氣憤，認為的士司機有錯在先，假如起初沒有將500元誤當成100元，也不會發生之後的鬧劇，「如果佢有睇清楚先找，就唔會有咩誤會，然後將賺得少嘅情緒發洩喺客人身上」。

樓主後來懷疑司機只給她3張100元紙鈔，她便隨即叫住司機，但對方堅稱自己給了樓主4張100元紙鈔，而樓主後來查看銀包，才發現只是自己記錯和誤會了司機。（示意圖 / 資料圖片）

斥的士司機把不滿發洩在客人身上

樓主在文中繼續怒斥該名司機，「其實唔係好明入機場啲的士佬係咩心態，入得機場，去邊嘅客都會有，綠的唔通個個返粉嶺上水㗎」，認為對方將一時的不滿，大肆發洩在客人身上，「真係唔好怪人而家唔搭的士，搭的士又無服務又要揀客，仲分分鐘俾人鬧你支旗係雞腳（利潤少）」。

網民反指樓主是「西客」

帖文引來網民熱議，不少人更反指樓主是「西客」，又指樓主付錢方式的確很易令人產生誤會，留言指她「唔帶定散紙搭的士自找麻煩買教訓」、「數清楚銀纸咪冇事囉，又借機唱衰的士」、「真心唔明，點解妳自己搞錯咗，仲講到咁理直氣壯自己好正確咁」。