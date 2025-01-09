遺產繼承常成為家族成員撕破臉的理由。



一名男網友在Dcard發文「祖母因為兒子們，一氣之下要把全部遺產捐出」，無奈表示自己的祖母已經年紀很大了，家裡卻時不時因為遺產的事，鬧得雞犬不寧，導致後來祖母脫口要把錢全部捐給孤兒院，讓網友們敲碗說「想聽後續」。

爭產｜4兒子鬧得雞犬不寧 媽媽一怒之下要這樣做 網民拍手贊成

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原PO表示，祖母想把在中部的土地，分給大伯、二伯、三伯、爸爸和自己，但是三伯卻堅持不肯，並多次對祖母「情緒勒索」，說遺產應該要只分4份。

不過祖母堅持不採納三伯的意見，因此家裡只要講到遺產相關話題，氣氛就會劍拔弩張，讓原PO自嘲說：

對，我就是那個雞犬不寧的關鍵。

原PO提到，幾天前或許祖母已經被煩到極限了，突然向家人表示要把錢全部捐給孤兒院：

她說那些孩子都比較知足，不會整天腦筋往父母的遺產上動。

原PO心痛說道，祖母真的很疼愛自己，「但我也不想看她這樣子煩惱，不過我這個小輩，也沒什麼立場說話就是」。

貼文曝光後，許多網友贊同原PO祖母的作法：

「全部捐出去就對了，不然到時候大家又在說不公平」

「那就捐出去啊，這樣就沒得吵了，錢要怎麼用是祖母的事」

「土地是祖母的，就取消這不聽話的三伯的份」

「想聽後續，滿期待全部捐出去的good ending，吵來吵去真的會被煩死耶」



有網友表示能體諒原PO三伯的心情：

「三伯說得沒錯，繼承權順位分兒子大於孫子，所以分4份正常公平，然後孫子閃邊涼快，找自己爸爸要遺產」

「如果我是你，就會私下和三伯說先照著祖母說的去做，等真的分完，再把自己的那一份平分4份給各位就好了，畢竟我覺得祖母這種做法確實不太公平」

「你直接跟奶奶說你不拿，這樣不行嗎」

「私下跟三伯約定你那份分他三分之一，這樣他拿到的比原本還要多，就會支持你了」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】