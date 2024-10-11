親戚、家人之間難免有爭執，談到錢更是傷感情！



早前有位女網友抱怨，當年她祖父祖母病倒，沒人願意照顧，於是她父母、親戚百般說服她離職，全職照顧長輩，還保證「以後財產、房子都有妳的份」。

沒想到長輩過世後，大家突然改口要她出去賺錢，直言「房子還早呢」。

爭產｜女網友被親戚說服「全職照顧祖父母」可分遺產 竟中大伏？（01製圖）

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一名女網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，當年祖父祖母病倒時，沒有人願意照顧，而她爸媽、親戚百般說服她離職當全職照顧者，在家當全職女兒、孫女，還信誓旦旦保證：

以後經濟會支援妳，財產、房子都有妳的份，不用怕！

原PO接著表示，沒想到祖父祖母一走，親人全變了嘴臉，開始告訴她「妳太閒了，快出去賺錢」、「房子還早呢」、「我們經濟也很緊繃啊」、「妳哥還有生孩子，他更需要錢」，讓她心痛表示：

我也是看清了，在無助找工作期間，最幫助我的竟然是人力銀行的客服人員，我的親人彷彿不存在一樣，尤其感謝客服人員建議我走長照方向，還進一步教我有什麼補助可以拿。

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文章曝光後，很多網友安慰她：

「真的不要攬下某些人該盡的責任，做得好他們會覺得是應盡本份，做不好又變成一輩子的千古罪人，世間最涼薄的就是人情」

「經歷過了才能看清他們，快逃」

「這時候才能真正看清楚一個人的真面目，誰真誰假都看得心知肚明」

「妳的廢物爸媽才是主因吧！」

「我照顧婆婆10多年，熬過了回頭看，覺得這些親戚當初怎麼有勇氣理直氣壯情感勒索？」

「過河拆橋的一堆，寧願照顧外人有錢現拿，也不會照顧自己親戚或家人，這是我們之前請的看護大姐實際發生的事！」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】