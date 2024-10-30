法拉利泊路邊！內地大媽挨車頭冚打卡　網民急尋車主：車頭就花晒

跑車魅力沒法擋？有網民於旺角街頭發現停泊1輛法拉利跑車，周遭卻有群內地人圍着跑車打卡拍照，有人更挨靠車頭冚位置，故發文質疑對方「前世未見過跑車」，亦有人呼籲車主盡快返回取車，「法拉利車主再唔揸返你架車，車頭應該花晒㗎啦」。



有網民就批評為拍照倚靠跑車行為離譜，「麻煩畀啲距離，成個人挨埋落去又真係PK咗啲」、「即刻叫個車主攞條車匙撻車，嚇走晒班人」。不過有人認出涉事地點附近疑設有傳銷公司，估計跑車只是拍照道具，「影啲成功人士相」。



多名操普通話女子包圍泊路邊的法拉利跑車拍照打卡。（「c2323_cc」threads影片截圖）

挨法拉利車頭冚拍照打卡

該網民在threads帳號上傳影片，稱「前世未見過跑車」。影片所示，有1輛紅色的法拉利跑車停泊於旺角亞皆老街路邊，一群操普通話的中年人士正圍着跑車打卡拍照。當中有1名穿着格仔外套的女子於車旁自拍，另一名身穿白色西裝外套女子則挨靠車頭冚位置拍照，他人從旁幫忙掌鏡，甚至指導拍照姿勢「轉過來」；眾人周遭見有擺放多袋物品及行李篋，未知是否訪港旅客。

當中有女子挨靠跑車車頭冚位置拍照。（「c2323_cc」threads影片截圖）

網民批行為無禮：麻煩畀啲距離

不少網民都批評挨近跑車拍照行為無禮，「影咪影，上車頭就過分啦！」、「麻煩畀啲距離，成個人挨埋落去又真係XX咗啲」、「即刻叫個車主攞條車匙撻車，嚇走晒班人」、「I know that feel，有次擺尖沙咀（內地遊客）即刻坐埋我車頭，抱埋個BB上車頂」。惟有人覺得片中人士對跑車好奇屬人之常情，「香港地方細，就算係林寶堅尼都經常可以見到，何況係法拉利，所以香港人就覺得好平常。大陸就唔同，雖然名車都好多，由於地方大都唔係咁輕易見到」。

影片及後被轉載到facebook群組，有網民呼籲車主盡快返回上址取車，「法拉利車主再唔揸返你架車，車頭應該花晒㗎啦」，亦引來他人留言，「紅色的跑車像是帶着神秘」、「就算泊架高達喺度，我最多經過影張相，我無咁厚面皮企埋過去影，好核突」。

跑車質疑和傳銷公司有關

不過有網民認出涉事地點附近疑設有傳銷公司，質疑跑車可能只是道具，「呢個位好似有間傳銷，唔知關唔關事」、「根本係影相道具，影啲成功人士相」、「傳銷公司充大頭鬼伎倆一定要廣傳」、「好多年啦！呢班人都係喺度搵水魚，我係街坊，夜晚見到佢哋都行快兩步，擾人擾物」。

（facebook/threads）