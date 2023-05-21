法拉利泊旺角路邊　遭大媽包圍坐車頭打卡仲咁做更狂　網民斥離譜

看到心儀物品留倩影是平常事，但也不應太過份。本港網絡瘋傳多張照片，見到一群大媽包圍1輛停泊在路邊的法拉利跑車「打卡」，其間有人更坐上車頭「搔首弄姿」，又不時走出馬路霸佔半邊行車道，行為令人咋舌。

網民看過相片議論紛紛，「影相咪影相囉，又用手㩒又坐又點點點，唔理咩國籍，咁樣做嘅人就最乞人憎」、「影還影，做乜X掂人部車？」、「前世未見過法拉利？」；也有網民笑言「香車美人」、「大媽殺手」。



本港網絡瘋傳多張照片，見到一群大媽包圍停泊在路邊的法拉利跑車「打卡」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

本港多個網上群組昨晚（5月20日）起瘋傳多張照片，見到旺角奶路臣街路邊停泊了一部白色法拉利跑車，猶如「漆黑中的螢火蟲」一樣，相當搶眼，其間一群大媽包圍該部法拉利，正在拍照「打卡」。

為了取得更好角度，大媽們更坐上法拉利車頭擺弄姿勢，並走出馬路佔用行車路拍攝。過程中一直有路人在路邊注視，更有人疑似看到目瞪口呆。

上載照片的網民留言表示，「XXX（車牌）車主，你最好攞車嘅時候睇下，你部車個車頭係咪凹咗同花咗，成班大媽坐晒上去車頭」。

照片引來網民熱議，大批人指責大媽行為離譜，「影相咪影相囉，又用手㩒又坐又點點點，唔理咩國籍，咁樣做嘅人就最乞人憎」、「個個都以為自己係車模？」、「前世未見過法拉利？」、「影還影，做乜X掂人部車？」。

也有網民笑言，「名車配美人」、「咁多人欣賞，車主都不知幾開心，樓主唔好多事啦」、「正丫，熱情招待」、「點知班大媽仲有錢」、「大媽殺手」、「佢（車主）以後就會泊返停車場」。