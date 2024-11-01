芭堤雅MMA！旅客拒購物激鬥眾店員　1動作被打到暈低　揭全是同胞

劏同胞不果變成圍毆？泰國芭堤雅日前發生巴基斯坦裔藥店職員圍毆遊客事件，而受害人竟是店員的同胞。目擊者上傳事發片段，只見受害人正「單挑」數名店員，但雙拳難敵多手，雖然曾出拳打中其中1名店員，但很快變成慘遭圍毆，他被打到昏迷倒地。原來當時該名遊客被店員強迫購物，便想拍片自保，結果惹怒眾人，他其後恢復意識便報警求助。



芭堤雅警方正追捕施襲者，又透露當地已發生過多宗巴基斯坦裔商家因旅客拒絕購物而打人事件，受害者以阿拉伯旅客居多。



芭堤雅1名巴基斯坦遊客被藥店店員圍毆暈倒。（影片截圖）

泰國社交平台日前流傳影片，1名巴基斯坦旅客在芭堤雅某夜市1間叫「Arab Natural Herbal Shop」門前暈倒地上，當地傳媒報道，事發於10月26日傍晚6時許，該遊客因拒絕買草藥產品被圍毆，涉事店舖由巴基斯坦人開設，售賣護髮、減肥及關節護理等產品。

男遊客被巴基斯坦裔同胞硬銷藥品

目擊者米特（Mit）於10月28日上傳片段，指該名巴基斯坦旅客叫阿卜杜拉（Muhammad Abdullah），被同胞打到一度昏迷倒地，希望影片能助他伸張正義。米特指，阿卜杜拉清醒後曾和他交談，說自己被藥店職員強硬推銷產品，他一再拒絕不果想拍片自保，未料惹怒眾人被圍毆。

阿卜杜拉被鏡頭外的店員打中頭部後退。（影片截圖）

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店員們一起反擊，雙方打到離開鏡頭。（影片截圖）

片段拍到，捱打的阿卜杜拉倒在店舖門外，現場有些宣傳品和架子疑因打鬥被推跌，附近民眾正遠距離觀看及拍片。拍片者返回現場時，有民眾上前查看阿卜杜拉情況，阿卜杜拉翻一翻身大呼一聲，似已恢復意識。

阿卜杜拉和其他店員對打。（網上圖片）

拒絕購物欲拍片自保即被店員圍毆

片段緊接是事發時畫面，只見1名店員指住阿卜杜拉說話，突然間有人一拳打向阿卜杜拉頭部令他後退。隨後共有4名相信是店員的男子和阿卜杜拉對峙，阿卜杜拉出拳擊向最先向他「手指指」的店員，之後和另一店員齊齊出拳對毆，惟之後4名店員一湧而上，有人持掃帚打向阿卜杜拉。眾人打到去另一條巷子，現場不停傳出尖叫聲，片段至此結束。

阿卜杜拉被圍毆後暈倒。（影片截圖）

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警追查事件 涉事店舖未再營業

阿卜杜拉清醒後前去報案，警方正追查事件及尋找打人店員，涉事店舖事發後未再營業。附近民眾透露，當地的巴基斯坦商販已多次攻擊拒絕購物的遊客，除了正式商店，他們還會組織前往各地海灘作推銷。

涉事店舖事後未再營業。（網上圖片）

芭堤雅警方指，當地已發生過多次旅客拒購物被打事件，受害者以阿拉伯旅客居多。較早前已有多名巴裔商人因為欺騙旅客買價格過高的草藥產品被捕，今年8月，警方曾突擊搜查3間由外國人持有的草藥產品商店，均曾售賣價格過高及誇大功效的產品，行動中有5名外國人被捕，有4人涉說服遊客買不合格產物，1人被發現無牌經營。

（綜合）