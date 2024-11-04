旅行注意｜空服員提醒坐飛機「勿做3件事」　網民尷尬經歷逐個睇

坐飛機時擔心被噪音滋擾，很多人都會選擇佩戴耳機，不過台灣有現職空中服務員近日於社交平台分享，乘客在機上應避免做3件事，包括使用無線耳機、吃飯時將隱形牙套拆下放在餐盤上，以及在飛機降落時更換SIM卡，因為稍有不慎，以上物件便會消失於「無盡的黑洞」，同時要麻煩空中服務員趴地為乘客尋找。



許多網民紛紛表示認同，並分享自己尷尬經歷直言丟臉，「我有次拿下耳機吃飯，然後整盤進入推車裏，下飛機後只剩下我跟一群空姐，她們又是拆椅子又是翻餐車，在放棄之餘總算在餐車裏一群餐盤找到了耳機」。不過有人覺得只要乘客小心注意，不要造成空服人員困擾，以上行為不是問題。



台灣有空服員提醒乘客坐飛機勿做3件事，以免物件丟失無法尋回。（GettyImages／示意圖）

坐飛機切勿做3件事

該空中服務員於threads帳號發帖，提醒乘客搭乘飛機時需要避免做以下3件事，包括使用無線耳機、吃飯時將隱形牙套拆下放在餐盤上，以及在飛機降落時更換SIM卡（旅遊數據上網卡）。樓主表示，由於以上東西會「消失在飛機上無盡的黑洞裏」，若然不幸掉失，空中服務員或許要拿着手電筒，趴在地上為客人尋找失物。

1. 使用無線耳機

首先，不要使用無線耳機。（GettyImages／示意圖）

2. 將隱形牙套拆卸放在餐盤上

其次，若乘客有使用隱形牙套，用餐時切勿將牙套放置餐盤上。（GettyImages／示意圖）

3. 降落時換SIM卡

最後，飛機降落時亦不要更換數據卡，以免丟失難以尋回。（GettyImages／示意圖）

不少網民紛紛表示認同，並分享他們機上的尷尬經歷，「我當導遊最常遇到客人一下飛機就跟我說AirPods不見！」、「才剛發生完……在飛機上戴耳機睡着，一支直接飛到後面，實在不好意思問後方的人或空姐，只好等全部人下飛機才開始找」、「我有次拿下耳機吃飯，然後整盤進入推車裏，下飛機後只剩下我跟一群空姐，她們又是拆椅子又是翻餐車，在放棄之餘總算在餐車裏一群餐盤找到了耳機」。有人更試過丟失重要證件，「有次我坐商務艙，躺平時護照掉到椅子縫隙裏，下了飛機發現護照沒了衝回去，也是拆椅子啥的，裏面除了我的護照，還有手機啥的雜七雜八」。

不過有網民覺得只要乘客小心注意就好，「我都用舊版有線耳機」、「戴隱適美真的要養成拔下來就放進收納盒的習慣」、「覺得不是不要用這些東西的問題，是『粗心的人』千萬別用，免得造成空服人員的困擾」。

（threads「ritachen5875」）