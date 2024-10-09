美女網紅穿「這清涼衣著」搭飛機　遭空服員趕下機兼無退款惹熱議

最近很流行露臍裝，但穿上機可得留意！



加州一名網紅，和好友搭機要到新奧爾良，卻因穿露臍裝被空少要求遮起來，兩人抗議後，竟遭趕下飛機，而且也沒有提供退款，消息一出在網路引發熱議。

美國網紅泰瑞莎因穿露臍裝與好友一起被趕下機（IG@teresa_aroundtheworld）

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擁有近4萬名粉絲 常於社交平台分享旅遊點滴 點圖放大看更多泰瑞莎的照片：

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據《每日郵報》報導，加州34歲網紅泰瑞莎（Teresa Araujo）與一名女性友人，4日搭上了美國廉價航空精神航空（Spirit Airlines）飛往新奧爾良的航班，不料上機沒多久，一名空少走過來，要求兩人把罩衫穿起來。

原來因為機上有些悶熱，穿著背心露臍裝的兩人被熱出汗，上機後脫掉了原本的罩衫。兩人氣得與空少議論，認為搭機守則中，並無「禁穿露臍裝」的規定。

就在三方爭執不下之際，坐在前排的一名年輕母親加入聲援，表示自己罩衫下也穿著「露臍裝」，並稱機內真的很熱，若脫下罩衫有何不可：

若她們不符規定，那我也不符合吧？

結果最後空少就把泰瑞莎及友人、甚至連這名年輕媽媽及她蹣跚學步的孩子都趕下機。

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擁有近4萬名粉絲的泰瑞莎，事後將影片PO上Tiktok，控訴航空公司如此行徑就像在對待囚犯，下機時全部的人都緊盯她們，而且事後航空公司也沒有提供退款，她們還得再花1千美元（約7773港元）去訂其他航空公司的航班。

對此精神航空回應，表示目前正在調查這起事件的來龍去脈，但強調當乘客訂購機票時，就等於同意航空公司的「運輸合約」。

在這疊長達60頁的文件當中，簡短提到對乘客的服裝要求，指出若空服員發現乘客穿得「不得體」或打赤腳，有權要求乘客下機，並不得要求退款。

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美國一名女子近期在搭機時拿著自製的A4標語，向全機男性廣播自己「正在尋找有錢老公」，連機長都忍不住從駕駛艙跑出來看看究竟是哪號人物在徵婚。（TikTok影片截圖）

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