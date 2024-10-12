飛機免費升級頭等！空姐教3秘技影片瘋傳　惹同行質疑：不大可能

坐飛機座位獲免費升級是相當好運的事，有美國空姐在網上發片，分享坐飛機的小秘技，她傳授3個免費升級頭等機艙的方法，包括友善對待，甚至買飲料或零食給空中服務員、選擇近機尾位置的座位等，表明醫護人員的身份。



可是有自稱同行的網民卻指出，送飲料等行為，在小型航空公司或許適合，但大公司則是行不通。



美國空姐蜜絲特（Cierra Mistt）在Tik Tok發片，分享3個免費升級頭等機艙秘技。（影片截圖）

美國空姐蜜絲特（Cierra Mistt）在Tik Tok發片，分享3個免費升級頭等機艙秘技，而其中最簡單的方法就是「對登機口的職員友善一點」。她解釋，因為空中服務員每天工時長，有時可能當值長達14小時以上，甚至忙到沒有時間吃飯，如果他們收到咖啡或朱古力等零食，就可能創造奇蹟。

此外，客機出於重量平衡問題，必須重新安排座位，而大多數飛機的後方比較重，蜜絲特表示，「如果我們必須把乘客移到較前位置，你覺得會從哪裏開始？從後面啊」。

而最後一方法是取決於乘客身份。蜜絲特指，如果乘客主動表明是醫護人員，可能會被優先升級，以便在醫療緊急狀況下可迅速在機艙提供協助，「即便無法升級到頭等，我們也會盡量把你安排到出口那排位置，這樣也擁有更多空間」。

影片一出引來不少網民留言，有自稱同樣是空中服務員的網友表認同，「經濟艙座位超賣時，我曾免費幫乘客升級，是會選擇那些對我友善的人」。

（GettyImages）

但也有質疑樓主說法的同行表示，「身為登機口的工作人員，我們不會免費升級，即使升級也是員工優先，然後依據乘客的狀態及票價做決定」、「你可以買咖啡給我，但不會因此獲得頭等艙座位，這是不被允許的，有人在監督着」。

有些人則認為樓主提供的方法，在小型航空公司或許可行。有自稱是大型航空公司員工留言，「我們有很多高級會員，升級名單很長，如果想靠咖啡升等，真的不大可能」。