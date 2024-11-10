極品西客！買$900衫逼店家減至$500　被拒後報警斥呃錢結果糗大了

要求減價不成竟報警？近日有經營服裝店的網民發帖分享遇上「西客」經歷，有女客人看中3件共售900多元的衣物，要求他減價至500元，還自稱「以前係做批發」，貶低樓主的衣物「入貨都係幾十蚊」。樓主拒絕降價後，該名客人竟然揚言報警稱要告他「呃錢」，甚至表明「我要阻住你做生意」。樓主萬般無奈，也只能任由客人報警。警員到場後，該客人即時控訴樓主騙錢，還要求警員盡快處理。最終警員用1句說話，成功令客人「敗走」！



有經營服裝店的網民發帖分享遇上「西客」要求減價不成，竟報警稱「被呃錢」。（示意圖，非涉事店舖，GettyImages）

店主：標明價錢，不講價

該名經營服裝店的網民在社交平台Threads上發帖分享1件「絕對係世界級」的客人鬧事事件，表示日前有1名女客人光顧服裝店，其間他已表明價錢牌掛在衣服內。女客人及後看中了3件衣服，並向他查詢售價，樓主表示3件衣服共計900多元後，客人竟回應「畀個平啲嘅價錢我，我咁快手要3件」。樓主表示歉意後拒絕，表示「標明價錢，不講價」。

客人稱曾做批發知道入貨價

誰想到該名客人竟表示自己從事批發業務，「我話你知啦，我以前係做批發，你呢堆衫賺幾多我知道㗎！亦都比你清楚」，甚至指樓主所售衣物「入貨都係幾十蚊」。樓主隨即反駁「點會幾十蚊拎貨呀」，而客人竟提出離譜要求，要樓主提供入貨單給她看，還表示「我做批發嘅時候你都未出世」。

樓主解釋相關文件為「公司內部嘢」，不便公開，但該名客人仍不依不饒要求減價，並重申「我有心買」，卻直接劈價到500元3件衣物。樓主婉言拒絕，並指如果客人想買就只能以正價購入，但客人仍然要求減價，甚至揚言「咁我報警」、「我要阻住你做生意」，又問他「我報警，睇你點死，驚唔驚？」。

客人堅持報警

樓主大感無奈，表示與對方只是「簡單買賣交易」，他亦沒有強迫購物行為，但客人卻回應「我而家覺得你係欺騙我、呃我錢、以為我唔識嘢呀，我都話我好耐之前做過批發，點會唔知你哋咩料」，而樓主就表示「唔緊要，如果你真係覺得我呃你，你可以再行下先」。客人就表示「咩呀，我係要買呀！不過你一定要平畀我，我而家就報警告你呃人」。

樓主只好以店舖地方狹窄為由，請對方到店外報警，客人報警前還表示「你等我，睇你點死」。

該客人自稱「以前係做批發」，要求減價被拒後，竟堅持報警稱「被呃錢」。（《親親我好媽》劇照）

客人向警方表示「被呃錢」

過了大約10分鐘，有警察登門，客人即時向警察說明所謂的「來龍去脈」，並要求「你同我告佢，佢呃我錢」。警員不解反問，「$500/3件？人哋本身係$900 幾蚊，咁佢係邊到呃你錢？」。樓主即向警員解釋，「其實佢冇畀過錢買任何嘢，只係企喺度叫我平啲」。隨後警員向客人表示「人哋都冇收你錢，呃你咩錢」。客人隨即反駁，稱「總之佢呃我，明明攞貨好平，係唔使呢個價錢」。

警員遂解釋「咁人哋唔係呃你喎，小姐，人哋都係做生意仔，你又冇畀錢人，不如你就唔好阻住人做生意啦」。客人不滿，堅持「我係要阻住佢做生意」，甚至促請警員盡快行動，詢問「係唔係要落簿仔，定直接去警局」。

最終鬧劇以該名客人「嬲爆」自行離開結束。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

警員：係唔係想跟我返警局？

警員於是對客人表示「人哋就冇收過你錢，亦冇騷擾你，而家係你騷擾人而且阻人做生意」，並反問她「係唔係想跟我返警局？」。這時客人才知驚問「做咩要拉我去警局？拉佢唔係拉我呀！」，而警員就回應「麻煩一係你先行離開，如果唔係就請你跟我哋走」。最終鬧劇以該名客人「嬲爆」自行離開結束。

根據樓主社交平台資料，該服裝店主要發售韓國女裝及泰國品牌。樓主事後發帖指每個人都會有情緒，而作為前線工作的零售人員亦同樣會大壓力，「但係我哋都會冷靜地處理」，又指顧客前來購物，「只要大家互相尊重互相支持，咁就可以雙贏」。

樓主指作為前線工作的零售人員有壓力，呼籲顧客與零售人員「互相尊重互相支持」。（《現正分手中》劇照）

帖文引起網民熱議，不少網民都替樓主感到可憐，及指該名客人是「西客」、「極品」，「你個客大癲」、「呢啲西客到底諗緊咩」、「錢都未畀，都唔知點解會構成呃錢」。亦有網民表示應報警的是樓主，「而家係佢逼你要低價賣啲衫畀佢呀，要報警嗰個應該係你」、「呢啲報警拉佢，告佢浪費警力，加告佢誹謗啦」。

（Threads「ivon_yy」）