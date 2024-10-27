西客！外賣菠蘿雞粒炒飯　食客留逾100字要求　網民看完斥：黐X線

食客作為消費者可以提出要求，但過了尺度就會被燅「西客」！近日網上流傳1張外賣訂單照片，有食客點選「菠蘿雞粒炒飯」時，在訂單留言超過100字提出了大量要求，包括「不要使用雪藏雞粒」、「菠蘿要有菠蘿粒及菠蘿汁」等，更指定要廚師多用不同顏色的蔬菜粒以確保食物色香味全！帖文引起網民熱議，不少人狠批該食客是「極品西客」、「西客中嘅西客」、「黐X線X客」。



網傳訂單照片指有食客訂「菠蘿雞粒炒飯」外賣時，留言提出了大量要求，包括「不要使用雪藏雞粒」、「菠蘿要有菠蘿粒及菠蘿汁」等。（示意圖，GettyImages）

雞肉不能使用雪藏雞粒

該張外賣訂單照片被上傳至社交平台Threads上，隨即引起網民熱烈討論。訂單顯示食客向餐廳叫了1份86元「菠蘿雞粒炒飯」連汽水套餐，折實價為68元。名食客在外賣平台的訂單要求上打了逾100字的留言，提出諸多要求。

從照片可見，食客要求炒飯中的雞肉不能使用雪藏雞粒外，又要求菠蘿要有菠蘿粒及菠蘿汁，更要「有埋其他不同顏色的蔬菜令到更加美觀」。食客又指炒飯所用的蔬菜「謹記係切到細細粒」、「一定要有洋蔥粒」，並解釋指因為洋蔥是「增加香味來源」。

該名食客就連附贈的汽水也有特別要求，就是另用1個膠袋盛載，「避免熱的食物和凍的飲品混合埋一齊，從而導致食物的溫度變凍」。

該名食客在外賣平台的訂單要求上打了逾100字的留言，提出諸多要求。（Threads）

網民斥：西客中嘅西客

不少網民看完照片都表示「爆笑」，並狠批該食客是「極品西客」、「西客中嘅西客」、「黐X線X客」。也有網民批評該食客太多要求，「佢對食物咁有要求，就唔好委屈自己叫外賣啦，叫個廚房佬讓個位俾佢落嚟炒啦」、「有啲要求唔緊要，咁嘅要求我覺得有啲過份」、「遲啲可能會有港女落單要求『幫我炒飯個廚房一定要有180（厘米）以上，沒肚腩，最好有腹肌，靚仔，冇暗瘡』」。

訂單最終結局曝光

另有網民就好奇問樓主「係咪取消咗張單？」，樓主則回應表示「是」。

（Threads）