Chiikawa爆紅｜港女座駕倒轉貼烏薩奇貼紙 秒變不雅動作笑瘋全網
撰文：桃樂斯
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日本Chiikawa（吉伊卡哇）漫畫風靡全港，不論男女彷彿都成為其粉絲。近日有女司機於網上Chiikawa群組分享爆笑相片，顯示她為座駕外層貼上Chiikawa貼紙，卻不小心將漫畫其中一個角色Usagi（烏薩奇/兔哥）貼紙倒轉，令對方原本似是打關斗姿勢，變成「腿張開」兒童不宜的動作，引發網民熱烈討論。
有人覺得是觀點與角度問題，「你就算反轉都係腿張開，無問題」、「都好得意啊」；不過亦有人壞壞地表示，「咸濕，不過我鍾意」、「我懷疑你在開車，但我沒證據」。
烏薩奇貼紙倒轉變不雅動作
樓主在facebook群組「Chiikawa HK Fans Club」上傳2張照片，顯示她正為私家車外層貼上Chiikawa貼紙，不過卻將漫畫其中一個角色Usagi烏薩奇貼紙倒轉誤貼。從車身左邊看烏薩奇很是正常，類似是在做打關斗反轉姿勢，不過車身右邊貼紙卻被倒轉，造成「腿張開」姿勢，樓主事後亦無奈笑稱，「貼完先記得係反轉，有啲不雅」。
網民笑瘋：返唔到轉頭了
帖文掀起網民熱議，有人表示「笑到肚痛」，「兔兔色情」、「隻腳擘到咁大，呢個節目好多小朋友睇㗎嘛」、「做乜搞到咁開放？」、「屬實沒想到會這麼不美觀」、「我懷疑你在開車但我沒證據」、「直接不要貼這張就好，你就是要讓人遐想」、「變咗18禁」、「返唔到轉頭了」、「咸濕，不過我鍾意」。
有人則覺得只是角度問題，仍無損他們對Chiikawa的熱愛，「都好得意啊」、「觀點與角度啫~調轉咗又唔同，得咗」、「其實反唔反都係腿張開，不用分那麼細」、「無嘢喎，兔兔做緊空中翻騰2周半咋嘛」。
（facebook「Chiikawa HK Fans Club」）
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