移民加拿大後悔！港男呻辛酸崩潰　列5大問題想回流：我想返香港

【移民加拿大／移民須知／回流】近年不少人移民海外，但未必人人如意。有移民加拿大港男大呻在加拿大生活辛酸，列出5大問題包括住宿、工作、飲食等，直指後悔移民想回流，「我想返香港……加拿大真係一啲都比唔上香港」。



帖文引來網民熱議，認為回流香港也無不可，「其實喺外國嘅生活唔一定好過喺香港，所以香港都好多外國人來定居」、「使咩後悔，回流香港仲易啦」。也有網民認為可考慮清楚，「（加拿大）地方大，個人都舒暢啲」、「其實移得民就預咗」。



有移民加拿大港男大呻在加拿大生活辛酸。（資料圖片）

港男列5大問題呻後悔移民加拿大

該移民加拿大港男於連登討論區以「加拿大真係一啲都比唔上香港」為題發文，稱已獲得永久居留資格，惟在加拿大生活辛酸，並力數5大問題，包括住宿、工作、政治、飲食和旅遊，「最近我真係頂唔順，好想發牢騷」。

移民加拿大問題一：住宿

樓主表示，他在香港租金佔只佔收入不足一半，但在加拿大住「將軍澳級別」套房，租金佔其薪金三分二，直指「點X樣喺度安居樂業？」，「你係香港最多交租萬幾蚊，住可能細少少，但住既開支都係佔你收入一半都無，仲儲到錢可以有返啲生活。係呀外國你係住大咗，你知唔知而家幾錢租？$2500（加拿大元，約1.4萬港元）1房，$3500 2房（加拿大元，約2萬港元），香港邊度2房要HKD$2萬？無錢呀？同人分一齊住囉，X你我喺香港折墮極都唔使倒退住劏房」。

樓主表示，他在香港租金佔只佔收入不足一半，但在加拿大住「將軍澳級別」套房，租金佔其薪金三分二，直指「點X樣喺度安居樂業？」。（資料圖片）

移民加拿大問題二：工作

樓主自言英文差，在加拿大工作機會較少，亦難以融入，「最慘就係我英文差，你以前見工符符碌碌都過到骨，而家連第一步過HR姐姐嗰關嘅機會都無。英文差就係，你點樣融都融唔X入到local，人哋機會都唔X會畀你，你哋咪X再自己art（呃）自己，只有1條路，就係圍爐搵返啲國／粵語嘅公司，一係自己做老闆創業」。

移民加拿大問題三：政治

樓主說，「一日到黑剩係講毒！講高稅！投保守黨！」，認為只是「口水交」，又不滿政黨宣傳廣告包含粗言字眼，「啲政黨落廣告有冇咁肉酸？而家打爛仔交？講啲嘢咁唔大體又話文明國家？」。

樓主列出在加拿大生活5大問題。（資料圖片）

移民加拿大問題四：飲食

樓主形容「我而家最X嬲既就係『食』」。他解釋，「出街想搵個茶記食下都無……成$15（加拿大元，約85港元）食個早餐……X街啦個個餐都$15，我喺香港使X咁貴食個早餐」，直指「X你，我想返香港」。

移民加拿大問題五：旅行

樓主認為機票昂貴，「你知唔知我搵min pay？張機票萬幾蚊港紙，去日本又係，去台灣又係，去韓國又係，去泰國又係，我真係無晒以前嘅所有美好的回憶，又儲唔到錢」，感嘆「台灣／日本真係好美好，我人生已完」。

樓主最後大呻後悔，「洗濕咗個頭，返唔到轉頭，唯有做番上一代爸爸媽媽走難嘅窮人，希望下一代可以過得更好」。

樓主大呻後悔移民加拿大。（資料圖片）

網民意見兩極

網民看過帖文議論紛紛，有人認為可回流香港，「其實喺外國嘅生活唔一定好過喺香港，所以香港都好多外國人來定居」、「你咪賣晒啲嘢返香港囉，香港生活咁好，你又何必留喺加拿大」、「使咩後悔，回流香港仲易啦」、「覺得邊度好就去邊度，聽人意見去揀地方住係onX嘅行為」。

也有網民認為要考慮清楚，「（加拿大）地方大，個人都舒暢啲，揸住車去road trip，有森林有湖泊，有山有水，camping 煮下飯仔煲下咖啡，影下相畫下畫，釣下魚，再唔係去靶場燒下槍，不知幾寫意，香港你揸架車個半鐘都到邊境，去得邊」、「其實移得民就預咗」，「加拿大好唔好就唔清楚，但你拎最低工資嘅話，咩國家都唔會過得好㗎啦」。