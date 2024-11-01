偕6歲童買麵包拍照遭店員喝止　外傭回家爆喊　僱主公審店方惹議

本港許多舖都不准拍照，但店員如何說明或勸阻才是關鍵所在。網上流傳1則帖文，指有外傭帶同6歲男少主前往麵包店，即場拍攝麵包照片，傳送給另1名少主選擇時但男店員見狀「好惡好大聲鬧佢唔好再影相」，外傭和男少被喝停後感到驚慌，外傭回家後爆喊向僱主交代事件。僱主聞言即致電該間麵包店了解，但店方表示「無鬧到工人姐姐」，而僱主在網上公開店舖相片，希望有人能遇原事件真相。



帖文引來許多網民討論，有意見指許多店舖都不准拍照，認為應先事前問准，「影之前有冇問過店員先？」；有人卻撐樓主「乜店舖唔可以影相嘅咩？」、「咩麵包店咁巴閉，唔可以影相」。不過，不少網民則認為不能盡信偏片之辭，「要fact check工人姐姐所說是否全是屬實」，認為非親身經歷，卻拍照公審店舖，未必公允。



外傭向僱主哭訴，表示帶同6歲男少主去購買麵包，在店內拍攝麵包照片時，遭到店員喝止。（《淪落人》電影截圖）

外傭稱拍照被男店員大聲喝止

相關帖文原先張貼在facebook專頁，其後被轉載到其他社交平台和網上討論區，內容相信由外傭的僱主撰寫，指事發在10月29日早上6時45分左右，有外傭帶同6歲男少主前往麵包店購買麵包，由於買不到平時進食的麵包，所以當場拍攝麵包照片，傳送給家中另1位少主，詎料「男店員好惡好大聲鬧佢唔好再影相，姐姐同小朋友都嚇親，姐姐返到屋企後喊」。

事後僱主致電該間麵包店了解，但店方表示「無鬧到工人姐姐」，然後以工作繁忙為由收線。

僱主打算安排外傭改往其他麵包店，強調外傭瘁都需要尊重，認為如果外傭真的冒犯麵包店，「其實可以好聲好氣提點姐姐，唔使咁惡鬧到佢喊」。（《世界第一麥方》劇照）

稱如事件屬實會去其他麵包店

僱主發帖聲稱想了解是否真的有人「好惡好大聲鬧佢（外傭）」，如屬實便會安排外傭改去其他麵包店，「避免姐姐再次做出令店方覺得姐姐冒犯咗佢哋店舖的事」，強調「工人姐姐都係人，都需要尊重」。又指即使外傭真的冒犯麵包店，「其實可以好聲好氣提點姐姐，唔使咁惡鬧到佢喊」，同時上載該間麵包店舖外照片。

事件引來大量網民討論，指「香港有啲人服務態度係真係好差」、「𠵱家影張相都要鬧到人喊？咁唔合理㗎，仲有生意咩？」。不過有人認為店舖拍照前，理應得到店方准許，「有冇問過店員准唔准影相先？」、「好多舖頭都唔准人影相喎」。有網民質疑暫時只是一面之辭，「點影法？有冇阻其他人？肯定係麵包店職員？」、「聽到片面之詞， 隨時可以搞到人哋間舖收檔， 啲嘢真定假根本大家唔會理」。有人認為現今生意難做，動輒公審店方亦不公允，「最多以後唔去囉，佢態度唔好自然無生意，唔使下下公審」。

（綜合）