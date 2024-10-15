外傭嚴重口臭！上班首周稱腳痛無法帶小孩上學　再驚揭她患這重病

現代家庭許多會請外傭照顧孩子，但一不留神隨時請錯人。新加坡1名37歲僱主早前新聘27歲緬甸籍外傭，已表明不可有口臭、狐臭及長期疾病，需照顧5歲及14個月大的孩子，未料一上班就聞到對方口臭嚴重，首周就表示腳痛無法行路，不能帶小孩上學。僱主帶外僱求診時，醫生意外發現她患有白血病，已服藥1年又3個月，僱主認為中介刻意隱瞞要求退款，回應卻令她傻眼。



新加坡有1名女僱主要求新聘女傭不可有口臭、臭狐及長期病患。（示意圖／Unsplash）

僱主特別要求不可有口臭、臭狐

綜合新加坡媒體報道，當地37歲吳婦主婦的上一任外傭家裏出事緊急離職，透過中介找來27歲緬甸籍外傭。她對氣味很敏感，要求外傭沒有口臭及狐臭，身體健康兼沒有長期疾病，主要照顧5歲及14個月大的孩子，對方在視像面試時說無何問題，也沒有任何病史。雙方9月10日簽下合約，前後支付了2,900坡幣（約1.7萬港元）的中介費及首6個月薪水，約3,390坡幣（約2萬港元）。

發現有口臭問題後，外傭稱腳痛無法行路，女僱主發現她大腿青筋異常浮起。（網上圖片）

女僱主發現外傭大腿青筋異常浮起，帶她求醫，意外發現外傭患白血病。（網上圖片）

上班首周腳痛無法行路

外傭上班首天，女僱主已聞到她有明顯口臭，不到1周又說自己腳痛，痛得無法行路，不能送孩子上學，她檢查發現外傭大腿的青筋明顯浮起。女僱主帶外傭求診時，醫生發現她服了1年又3個月的藥，應用於血液相關疾病，建議驗血，結果發現外傭患有白血病。

女僱主想更換外傭，中介表示要額外付錢，而且要等外傭受僱於新僱主，才能退回部份款項。女僱主向傳媒驚訝地說：「這種做法讓我很訝異，知道女傭有白血病還要轉給其他僱主？」協商失敗後雙方都報警，惟警方說無法跟進，讓她們找律師解決，女僱主現透過小額法庭索賠。

醫生驗血檢查，最終發現女傭是患有白血病。（示意圖／Unpslash)

中介稱沒聞到口臭 宜多喝水

中介公司女負責人接受星媒訪問，強調外傭通過了當局的身體檢查才能到新加坡工作，本身也有買意外保險，如工作中生病是由僱主負責。她又表示外傭上過公司數次，沒聞到對方有口臭，可能需要多喝水，又說已確認外傭病情，不會隱瞞下位僱主，該還的錢她們會還，若付了5個月錢，女傭只工作了1個月，會把其餘錢還回。

事件引起當地網民關注，一面倒認為是中介公司問題，「錯就認，不要玩法律遊戲」、「有病還讓她進來工作，還要繼續賺取轉讓費，還要害下個僱主」、「仲介只懂得收，政府部門請多加留意」。

（綜合）