新加坡式簡樸房？屋主改裝防空洞畀外傭當睡房惹議　網民鬧唔人道

【劏房／簡樸房】防空洞都可以做外傭房？新加坡早前網上瘋傳1條外傭房「Room Tour」影片，房間空間超窄之餘更沒有窗戶。據悉屋主因為單位空間不足，將防空洞改裝成外傭房，許多當地網民批評房間過於狹小，屋主不人道對待外傭，「你試下住3個月，睇下自己住唔住到先」、「是虐待！」。當地傳媒聯絡定制房內高架床的廠商，負責人指屋主已花費不少去改善房間環境，惟有房地產經紀提到，屋主其實不可擅自拆除防空洞的防爆門。



外傭房將原本的門拆除改成百葉門，並安裝了通風口。（影片截圖）

防空洞變外傭房被網民鬧爆

從28秒Room Tour（房間參觀）影片可見，屋主於防空洞內設置了1張白色高架床，上方用於放置床鋪，下方則改成了置物架。屋主更特意將原本的門拆掉，改造成透氣的百葉門，還在上方安裝通風口，改善防空洞無窗戶通風不良問題。

影片在Reddit討論區傳開後，引起不少網民討論「改裝式防空洞」是否適合居住，留言斥「沒有窗口的房間，根本不人道」、「唔透風」、「你試下住3個月，睇下自己住唔住到先？」、「史上最差的房間，空間嚴重不足」。

高架床的上層放了一張未開封的床褥。（影片截圖）

廠商指屋主花錢改裝是善意表現

面對以上爭議，當地傳媒聯絡了定制高架床的廠商，他表示屋主當時花了2,900坡幣（約17,300港元）改裝，更特意加設通風口，屋主願意投入資金改善工人姐姐的生活環境，應該要被視為一種善意的表現。他指目前也有不少人請他幫忙將家中防空洞改成工人房，希望善用每一吋空間。

新加坡有屋主將防空洞改成工人房，引起當地網民熱議。（示意圖/Unsplash)

當地房地產經紀蕭文俞接受傳媒訪問時提到，防空洞雖可以被用作家傭房，但據新加坡法律規定，防空洞不得作為出租房間使用，屋主也不可擅自拆除防空洞的防爆門，如要將房屋出售必須恢復原狀。另一位經紀理察則指出，不少新加坡私人住宅和豪宅都會有以上改裝，「相比要女傭睡在廚房床墊上較為人性化，也不違法，但民防部隊前來做抽查的話，會建議屋主把門裝回去。」

（綜合）