港鐵粗口大戰！港女被踩腳舌戰大叔互爆粗　震撼全網：她身經百戰

港鐵難免人多擠迫，但要互諒互讓也不容易！本港社交平台瘋傳影片，有人乘搭港鐵觀塘線時，拍到1名站着的大叔疑踩到前方座位女乘客的腳，雙方展開「三字經MMA」，互相爆粗舌戰，女生要求大叔行開「唔好再踩X到我」。大叔一時接招不下，只好反擊稱「X我做乜嘢啊，返去畀X母X啦，你老X臭X，你收X嗲」，2人對罵時旁邊的男乘客忍不住偷笑。



女乘客反問「畀你踩X到唔XXX你啊，你再咁大聲話我發癲」，解釋自己爆粗是因為被踩，寸爆大叔「知唔知乜X嘢叫因果關係呀」，大叔踩入陷阱說「唔X知」，女乘客乘勝追擊「咁返去讀多幾年書啦」。雙方爭持不下，最終要旁邊乘客勸交。



影片引起熱議，網民一致認為女乘客在這場粗口罵戰「完勝」，形容「條女都身經百戰，她對話好合理，對字好工整」，同時又大讚拍片者趁列車埋站開門時，落車走到另一邊車門再登車，以便在車廂另一角度直擊事件，「民間戰地記者嚟講，你都幾有職業操守」。



戴耳機的女乘客稱被阿叔踩到腳，雙方展開粗口罵戰。（影片截圖）

港女不滿被踩爆粗鬧大叔

Facebook近日瘋傳1段觀塘線港女粗口舌戰大叔的影片，當時車廂人多但未算爆滿，該名戴耳機的女乘客稱被站在身前的橙衣大叔踩腳，爆粗鬧「你行X開啲啦，唔好再踩X到我」、「你隻腳頂X住我啦已經，擘X大隻眼講大話」。大叔否認踩人，「乜X嘢啫你宜家，做乜X嘢啫，我冇做咩嘢喎」，女乘客未示弱，反擊「乜X嘢叫乜X嘢啊，X你老X 黐X線」。其他乘客無大反應，女子身旁的男乘客忍不住偷笑。

大叔否認踩人：「乜X嘢啫你宜家，做乜X嘢啫，我冇做咩嘢喎。」（影片截圖）

港女身旁的男乘客忍不住偷笑。（影片截圖）

大叔疑反應不來，語意不清說「X我做乜嘢啊，返去畀X母X啦，你老X臭X，你收X嗲」。2人繼續對罵，女乘客要求大叔行開，「你唔好再踢到我啊話你聽，戇XXX」；大叔再否認，「冇踢到你啊，我企喺度啦，冇搞你啊，吹X脹呀，發乜X嘢癲呀，X你呀」。

大叔：我未癲X完啊，我喪㗎！

見大叔再度否認，女乘客指「畀你踩X到唔XXX你啊，你再咁大聲話我發癲，你癲X完未啊」。大叔不忿道：「我未癲X完啊，我喪㗎。」這時列車駛到牛頭角站，拍片者下車但並非離開，而是由另一邊車門返回車廂，用另一角度近距離直擊，雙方已續鬧幾句。女乘客疑提及車廂閉路電視有拍下過程，大叔稱「CCTV又乜Ｘ樣呀，淆乜X嘢底啫」，女生回應「踩X到人仲咁X樣態度，仲XX人，你冇Ｘ嘢啊，聲大就得㗎啦？」。

列車到達牛頭角站時，拍片者一度下車，原來是經另一車門返回車廂以較近角度拍攝。（影片截圖）

港女：知唔知乜X嘢叫因果關係？

大叔覺得自己被女乘客「兇」，女乘客再連珠炮發說，「X你踩X到我唔兇你，一陣再踩到我咁點呀，我阿媽生出嚟係要畀你踩㗎」，大叔打斷說「我返嚟畀你X㗎，畀嘈㗎」。女方寸爆指「你唔踩到咪唔會X你囉，因果關係嚟㗎呢啲」，大叔疑不懂回應，覆述說「因果關係…」，女乘客馬上追擊「知唔知乜X嘢叫因果關係呀」。大叔口直心快說「唔Ｘ知呀」，女乘客一臉嫌棄樣說「咁返去讀多幾年書啦」。

大叔不滿被罵，港女反問：「知唔知乜X嘢叫因果關係呀？」（影片截圖）

大叔口直心快說「唔Ｘ知呀」。（影片截圖）

大叔：我冇讀過書㗎！

罵戰仍未落幕，大叔坦言「我冇讀過書㗎」，女乘客稱「係呀，我睇得出啊，（問）嘈乜Ｘ嘢，基本態度啦，踩到人就要對唔住啦，基本禮貌嚟架嘛，幾廿歲人唔識做人就投胎啦」。大叔幾乎語塞，大罵「咁你去死咗佢啦」，女乘客諷刺道「狗踩到人都識夾住條尾行開啦」，大叔再打斷問「我狗嚟㗎?」，再給對方機會攻擊，女乘客再罵道「冇咩分別㗎，狗都唔識say sorry，踩到人呢，架車迫呢…」。

終需乘客勸阻

此時旁邊的乘客們終開聲勸阻，希望代大叔道歉，女乘客仍感不滿，認為阿叔踩人後一直拒絕退後，「仲繼續頂住我」，有男乘客語重心長說「唔好嘈啦，大家收聲啦」、「退一步海闊天空」。女乘客最終戴上耳機不再回應。

最後港女身旁的男乘客都開聲勸阻。（影片截圖）

港女戴回耳機，未再回應。（影片截圖）

網民變裁判：女方1:0勝

網民們裁判員上身，認為這場「三字經」大戰是女乘客完勝，「字面同技巧上，女方1:0勝男方」、「條女好X勁喎」、「一定係嘈交常客，一口流利港粗」、「表情好冷靜好好笑」、「支持4眼妹」、「阿叔，唔覺意踢到女人腳講聲對不起好難咩？」。更甚竟有懷心眼網民認為對罵精彩，不滿做和事佬的乘客，「最憎人勸交」，惟也有網民認為女乘客態度太咄咄逼人，「正宗港女，話自己有讀書但滿嘴粗口」。

拍片者走近罵戰現場獲讚

拍片者也成焦點，網民大讚「拍片精神好X嘢，我初頭以為走，原來行近啲」、「我懷疑拍攝者係職業攝影師」、「民間戰地記者嚟講，你都幾有職業操守，落車再上嚟個close up，估你晤到」。

（綜合）