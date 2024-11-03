的士MMA│大叔站的士司機位旁怒罵　觸發激戰連出14拳　網民判他勝

任何時也不應訴諸暴力，否則贏了打架也是輸家！網上流傳1條影片，顯示1輛的士停在土瓜灣馬頭圍道一處燈位前，1名大叔走出馬路中心行的士司機位旁邊，正跟司機對罵爭執，其司機突然出拳打到大叔的頭，大叔怒極出「連環拳」還擊，2人當眾在馬路拳來拳往，其中大叔在20秒內最出揮出14拳，戰況相當激烈。多名途人驚呼「唔好打架」、「咁躁做咩」、「唔好咁打人」。其後行車燈號轉綠，其他車輛陸續駛走，但的士仍停在原地，爭執未完，但影片至此結束。



許多網民笑言「先生上返行人路」、「2個拉去坐監」、「的士司機先動手」、「咁扣的士司機幾多分?」，又形容戰況如「拳皇盃」，不少網民判定是大叔獲勝。



的士按燈位停車，1名身穿螢光綠色上衣的大叔走出馬路，去到司機位旁邊與車上的士司機對罵。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

的士司機從車內伸出一拳，打中大叔臉部，大叔不甘捱打，於是還手，司機繼續出拳。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

大叔被打後出手還擊，連環出拳狂毆的士司機。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

的士司機率先出手

相關影片被上載至facebook群組「車cam L（香港群組）」，片長約22秒，現場是土瓜灣馬頭圍道442德信商場對開，可見所有車輛按照燈號停在馬路，1輛的士停在慢線，而1名身穿螢光綠色上衣的大叔走出馬路，去到的士司機位旁邊跟司機對罵，其間的士司機從車內伸拳，打中大叔臉部，大叔不甘捱打，於是揮出「連環拳」，快速以多拳伸到車內狂毆司機。

大叔20秒內最少揮出14拳

此時行車燈號轉綠，其他車輛陸續駛走，但的士停在原地，司機跟大叔繼續拳來拳往，只見大叔在20秒內最少揮出14拳，由於車外活動空間較大，揮拳幅度亦大，可見大叔出拳相當狠辣，的士司機似處於捱打狀態。

的士尾隨1輛私家車亦停在原地，未知私家車是否屬於大叔持有，而多名途人變身「和事佬」，在遠處表示「揸緊車咁躁」、「唔好打架」、「咁躁做咩」、「唔好咁打人」，至影片結束時，2人仍在爭執，未知結局如何。

網民判大叔獲勝

樓主沒有交代事發日萋和位置，但無阻大量網民留言，直指「喺車入面好蝕底，仲要郁手先，被人撳住打」、「坐住點打呀？」、「的士拳皇」。有網民指大叔有地理優勢，加上出拳狠快，紛紛判定大叔獲勝。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）