紅磡魚檔$100大魷魚肚藏10條魚仔！顧客質疑呃秤　專家李彩華咁講

這是「買一送十」，還是呃秤新手法？近日有網民發帖抱怨，稱於紅磡街市某魚檔買了1條價值100元的大魷魚，女店員解釋因為魷魚大條，故要價較高。惟樓主回家將魷魚劏開後，竟見到魷魚肚內藏有10條魚肚有破損的小魚，故質疑魚檔「呃秤」，在網上發帖圖文並茂公審。



網民看完帖文後，有人見到小魚疑已被劏肚，故直斥魚檔呃秤，惟有人指曾吊到魷魚後，亦在魷魚肚內發現類似小魚，懷疑是魚肚最先被消化所致，認為未必是商家故意增加重量。



香港海鮮業聯合總會主席李彩華回應《香港01》查詢時表示，間或見到魷魚腹內有小魚，是「合乎常理」的事，但如果發現每隻魷魚腹中都有小魚，則有可能是「做咗手腳」。不過，就算疑似有人在魷魚上動手腳增加重量，李彩華認為「唔係香港啲魚販擺落去」，因為貨源可能是來自外國或內地。



有網民發帖抱怨，稱於紅磡街市某魚檔買了1隻100元的魷魚，回家將魷魚劏開後，竟見到魷魚肚內藏有10條小魚。（「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」FB圖片）

有網民在Facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」發帖公審紅磡街市某魚檔，質疑對方有「呃秤」之嫌。樓主指當日在該魚檔購入1條大魷魚，售價達100元。樓主即時詢問女店員為何那麼貴，「阿姐話這個魷魚很大條」。

樓主質疑小魚被人塞入魷魚內

回家後，樓主將魷魚劏開一看，即時非常不滿，原來魷魚肚內藏有10條小魚。從照片可見，小魚表皮均有破損，特別是腹部，有部份已呈臟器外露的狀態。樓主因此質疑魚檔或將小魚劏肚後塞回魷魚腹中，意圖增加魷魚重量，「發現魷魚肚裏被塞了10隻劏好的小魚」。

樓主質疑魚檔或將小魚劏肚後塞回魷魚腹中，意圖增加魷魚重量。（「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」FB圖片）

網民意見兩極

帖文引起網民熱議，網民意見兩極。有人認為照片中的小魚更似是魷魚被捕前吃進肚內，在消化時導致細魚表皮破損，「有無可能係魷魚被捕前食落肚」、「我以前喺海捉過好多魷魚。劏開佢都有咁嘅情況」、「魷魚裏面有啲咁嘅魚仔係好常見嘅」。同時有人提出質疑，「個肚爛咗唔代表係劏咗㗎」、「劏10條魚毛，塞入魷魚個肚，然後隻魷魚無穿無爛，要用幾耐？」。

然而，亦有網民與樓主有相同看法，認為細魚可能是被人刻意放進魷魚內，「1、2條可能係，但是啲魚劏晒肚，成10條，好難講得通」、「我估樓主係按斤秤，所以啲魚仔唔值錢，魷魚磅秤唔平，我猜測是呃差額」、「一條半條魚毛都唔出奇，但10條魚，仲有返咁上下大喎，撐都撐死啦」，還有人嘲指「其實依條魷魚好叻，未見過有魷魚識劏肚食魚，去報海關捉人啦」。

香港海鮮業聯合總會主席李彩華回應《香港01》查詢時表示，間或有1隻魷魚腹內有1條小魚，是「合乎常理」的事。但如果買回去發現每隻魷魚腹中都有小魚，則有可能是「做咗手腳」。（GettyImages）

香港海鮮業聯合總會主席李彩華回應《香港01》查詢時表示，照片中的小魚目測也有2、3兩重，「如果間中1隻魷魚有1條（小魚在腹內），就合乎常理」。然而，如果買回去的每隻魷魚腹中都有小魚，則有可能是人為，「如果隻隻魷魚都有條咁嘅魚，咁就可能做咗手腳」。不過，就算疑似有人在魷魚上動手腳增加重量，李彩華就指「唔係香港啲魚販擺落去」，因為可能是外國或內地來源。

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