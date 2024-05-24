肥膏多過肉！街市買預先包裝牛肉　港男打開勁嬲：下面全部下欄嘢

滿心歡喜買牛肉，未吃已經「一肚氣」？有將軍澳街坊發文大呻，指日前買牛肉遇上「黑店」。他於尚德街市某肉檔購買每磅售價128元的牛肉，由於牛肉預先包裝，他事後打開發現只有表面是正常肥牛，被遮蓋的全部是「下欄嘢」，提醒街坊們注意。



有網民認為肉檔包裝方式取巧，「包裝時唔係刻意咁做就假啦！唔見佢肥膏放外面？」；惟有疑經常光顧的客人為肉檔平反，「你會唔會試下拎落去同佢哋反映，而唔係一嚟就話人哋係黑店」、「成日去幫襯，肉質素好、價錢公道」。



有港男於尚德街市某肉檔買預先包裝的牛肉，回家發現下層全部肉片「膏多過肉」。（FB「將軍澳主場」圖片）

樓主在facebook群組「將軍澳主場」發帖附上圖片，表示他日前從尚德街市某肉檔，購買每磅要價128元的牛肉，該舖每包牛肉都「Pack好晒（已包裝）」，直至他回家打開先發現，原來該包牛肉只是表面「正常靚仔」，形容下面全部牛肉都是「下欄嘢」。圖片所示，包裝下層幾乎肉片並非完整一大片，部份肥膏較多。

不少網民覺得該肉檔存心欺騙顧客，「全部都係肥膏」、「有邊個買嘢係預咗要行多轉落去換？」、「個客唔出聲唔拎返去換，佢就過骨呃到人啦，仲話唔係黑店？」，又有人調侃稱「呢啲係切出嚟唔要㗎」。

不過亦有疑似熟客為店舖辯護，指經常光顧未曾遇樓主所說問題，「你會唔會試下拎落去同佢哋反映，而唔係一嚟就話人哋係黑店」、「如果你攞落去，佢哋一定會換俾你㗎喎，我不嬲都係呢間買，佢哋啲員工好好」。

（FB「將軍澳主場」）