猴子社恐？東黑白疣猴逃出動物園半年被捕獲　園方指社交問題出走

動物和人類一樣面對社交問題，有時只想獨處！新加坡有動物園的1隻東黑白疣猴半年前出逃，日前牠因為黑白鮮明的毛色爬在樹上被民眾發現，最終被麻醉捕獲。園方指，這隻14歲猴子因為猴群出現「社交動態變化」，牠未能適應而選擇逃離群體，強調類似情況在野外也會發生，牠現時健康狀況良好，園方已加強對管理員的陪訓，讓他們及早發現猴群社交關係變化，必要時進行干預。



Mykel被當地民眾發現，最終被麻醉捕獲。（網上圖片）

新加坡傳媒報道，14歲東黑白疣猴Mykel半年前因動物園的猴群「社交關係變化」脫離群體，利用1枝連接桿越過園區圍欄出逃。至10月31日，經營動物園的萬態保育集團宣布在蔡厝港發現Mykel行蹤並成功捕獲。

Mykel黑白毛色鮮明，爬在樹上被民眾發現。（網上圖片）

被民眾發現 吸引20人圍觀

當地傳媒接到民眾報料，指當日在蔡厝港1棵樹上見到黑白色的猴子，國家公園局及動物園人員在現場。目擊者指，當日早上9時許見到有近20人在樹下圍觀，有人想用食物引猴子爬下來，但牠不為所動。隔了一會，猴子曾想爬下來，又似被民眾嚇到返回高處，其後公園局人員到場封鎖現場。最終現場人員用麻醉劑令猴子失去行動能力，讓牠墮落到預先張開的網子上。

社交問題離群逃出動物園

萬態保育集團團隊指，捕獲行動在當天下午近2時完成，Mykel身體狀態良好。團隊指Mykel深受動物管理員喜愛，但6個月前牠脫離園內猴群，一般猴群的社交動態變化會影響成員行為，可能導致個體脫離群體，類似狀況在野外也會出現。園方未交代猴群出現什麼變化，只稱Mykel未面對相關變化，而是選擇逃離群體。

團隊續指，動物園已改善設施，以穩定猴群社交關係，管理員接受了額外培訓，以及早識別猴群的社交關係變化，必要時盡早干預。Mykel有11公斤重，身體主要是黑色毛，兩側和背部看是看似「披風」的白毛，故在樹上非常顯眼。

東黑白疣猴來自非洲，屬大型猴類，大部份時間在樹冠生活，極少落地，在人為照顧下壽命可達29年，目前在國際自然保護聯的瀕危物種紅色名錄中被評為「無危」。

（綜合）