越南女嫁去台灣靠1方法勁賺「收入養全家」　老公被罵：不知羞恥

一名台灣男網友分享，與越南老婆結婚已15年，生了4個小孩，其間老婆不斷介紹鄉親赴台結婚，靠介紹費賺到不少錢，讓他直言「比地盤上班還好賺」。



貼文一出後，引起廣大網友熱議。

一名台男稱與越南老婆結婚15年，其間老婆靠介紹鄉親赴台結婚，賺到的錢多到「夠養全家」，引起熱議。（Facebook@毒姑九賤婆媳討論區）

原PO被不少人圍攻，批評他吃軟飯、娶不到本地女子等。（Facebook@毒姑九賤婆媳討論區）

原PO被不少人圍攻，批評他吃軟飯、娶不到本地女子等。（Facebook@毒姑九賤婆媳討論區）

原PO被不少人圍攻，批評他吃軟飯、娶不到本地女子等。（Facebook@毒姑九賤婆媳討論區）

這名男網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」表示，老婆是越南人，已結婚15年，生了4個小孩，家庭相處非常和諧。

結婚期間，老婆陸續介紹家鄉姐妹，跟他的親朋好友結婚，目前已成功介紹40位，現在都已開枝散葉，光靠介紹費的收入，就可以養全家。

貼文一出後，不少網友都表示：

「真的！身邊一些朋友老婆和小孩同學，不少都有越南血統，儼然就是台灣第5大族群」

「台越混血很多帥哥美女」

「介紹好姊妹感覺蠻有保障的耶，以後台灣應該會越來越多這種家庭了」

「我覺得很好啊！這本就是每個人的選擇不同」

「起碼自己人介紹比較不會跑」



不過，也有部分網友酸言酸語，指出：

「她們就是看上你有錢啊，一樣是花錢，花在台女身上就意見一堆」

「未看先猜會被罵爆，台女怕滯銷」

「所以？就是底層才找不到台女」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】