越南師奶墮離婚低谷　買部相機到處拍拍散散心　成了國際攝影大師

有人説她的作品是被上帝打翻了的染色盤。平凡的越南田園生活，被她拍得如詩如畫，每一張都像頂級藝術作品！



越南攝影師Khánh Phan，一個從沒接受過專業訓練卻頻繁拿下國際攝影大獎的野生攝影師，她的鏡頭語言真的很絕。

Khánh最著名的攝影系列名為「越南俯視之鏡」，運用無人機捕捉了很多平常人注意不到的另類視角（點圖放大瀏覽）：

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Khánh的每張照片主題其實都是最普通的勞動過程，她説：「勞動者工作的場景十分美麗動人，因為勞動能創造價值與幸福，攝影不僅僅是記錄所見，也有創造難以想象事物的使命。」

通過Khánh的鏡頭語言，這些平凡的日常卻美得出奇！

你能想像到嗎？這樣一個極具天賦的攝影師，曾經是一個對攝影一無所知的小白。2016年，她經歷離婚低谷，於是買了一台相機想去拍點東西散散心，這一拍直接把她送上了國際攝影大師的神壇。

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兩三年的時間裏，她憑藉敏感的鏡頭語言和對自然風景、越南勞動人民的愛和熱情，迅速火出圈。

她認為生命本體的活力是一切美的源泉，因此自然無往不美。

不得不説，每個人都有自己的天賦，只是缺少一個發掘的契機。看完這位越南攝影師的故事，你是不是對自己多了一些信心？

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