陸網紅出錢娶小14歲老撾辣妻「聘金曝光」出嫁真正原因竟同錢冇關

台灣一名40歲髮型師稱花70萬（台幣）娶18歲越南新娘陳氏錦貴，掀起網路論戰。據悉，中國網紅「林老師」先前也曾透露娶了小14歲的老撾（寮國）新娘，當時老婆「童顏巨乳」超兇火辣身材一度引發熱議論。



中國網紅「林老師」日前在YouTube紀錄與嫩妻的旅行和生活點滴，而老婆因長相甜美又擁有火辣身材引起不少網友討論。林老師日前曾透露結婚的原因，表示老撾的規矩是只要男方一但到女生老家就要結婚：

所以我們就結婚了。

被問聘金花了多錢？他則表示總共花費約1萬3千美金，這些費用包含給村長辦證、買豬等等。

中國網紅「林老師」先前也曾透露娶了小14歲的老撾（寮國）新娘。（YouTube＠林老師的旅行）

林老師的老婆因長相甜美又擁有火辣身材引起不少網友討論。（YouTube＠林老師的旅行）

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而林老師的嫩妻被問到願意嫁的原因則是表示：

住的地方沒有空調太熱了，想吹一下空調。

林老師聽完追問：

我原本住的地方沒有空調太熱了，想吹一下空調，不過也是很喜歡中國老公。

消息一出，引發台灣網友熱烈討論：

「台灣與老撾關係不好，可以辦嗎？」

「林老師=冷氣」

「完美女孩~ 會講華語 溝通無障礙~」

「林老師前世一定拯救過宇宙毀滅」

「老撾不行啦，法規規範障礙超多」

「這太誇張了吧」



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