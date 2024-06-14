瘋傳越南女「全裸闖海關」　疑不滿要交簽證逾期費用　一怒脫清光

撰文：聯合新聞網
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每當搭飛機時，民眾通常會聽從機場地勤指示，只求以最快速度通過海關。

本月8日，菲律賓馬尼拉的尼諾伊阿基諾國際機場（Ninoy Aquino International Airport）發生一起詭異事件，一名越南籍女子因簽證逾期被海關攔下，並被要求繳納簽證逾期費用，不料她卻兀自脫光全身衣物，引起海關人員一陣驚慌。

菲律賓馬尼拉的尼諾伊阿基諾國際機場（Ninoy Aquino International Airport）發生一起詭異事件，一名越南籍女子因簽證逾期被海關攔下，並被要求繳納簽證逾期費用，不料她卻兀自脫光全身衣物，引起海關人員一陣驚慌。（X@AirportHaber）
菲律賓馬尼拉的尼諾伊阿基諾國際機場（Ninoy Aquino International Airport）發生一起詭異事件，一名越南籍女子因簽證逾期被海關攔下，並被要求繳納簽證逾期費用，不料她卻兀自脫光全身衣物，引起海關人員一陣驚慌。（X@AirportHaber）

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根據「太陽報」報導，一名34歲的越南籍女子，8日準備從菲律賓馬尼拉的尼諾伊·阿基諾國際機場搭機返回越南胡志明市，不料在她過海關時被指簽證已逾期，菲國海關則要求她繳交處理簽證逾期的費用。

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不料女子和海關卻爆發衝突，事後女子衝進女廁，只見她再出來時已脫光衣物和眾人「坦誠相見」，她更企圖以全裸之姿闖海關，荒謬景象讓菲國人員不知如何是好。

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最後在航警、地勤與海關人員的協力合作下，女子終於穿回衣物，航警則給她食物和飲料幫助緩和情緒。

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根據安全與緊急服務部總經理助理賽奎丁（Manuel Sequitin）表示，該名越南籍女子不懂當地語言他加祿語（Tagalog），此外也無法以英文交流，最後雙方只能透過Google翻譯溝通。

所幸該名女子最後繳清簽證逾期費用，並在事發隔天順利搭上飛往河內的班機。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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