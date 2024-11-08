女乘客去天水圍社區會堂　的士司機被1句激嬲　公審反遭網民鬧爆

坐的士乘客要與的士司機講清楚目的地，以免發生誤會。有的士司機早前在網上發片，指有女乘客一上車便要求去天水圍社區會堂，司機問她是哪一個會堂，她不耐煩地回應「天水圍得1個社區會堂，你開吧！」，司機於是也開車，但他不滿乘客指示不清晰，於是放上網公審對方。



影片引來不少網民熱議，有人認為乘客態度差「OnX西客，問你都唔得」，亦有不少人認為乘客不熟地點也很正常，反指司機小事化大，反而認為動不動在網上公審乘客的行為無品。



樓主不滿女乘客指示不清，在網上公審對方。（影片截圖）

司機詢問去哪間社區會堂反被寸爆

有網民在Facebook群組「的士司機資訊網」上發布影片，題為「天水圍只有一個傻B」。從只有半分鐘的影片可見，女乘客上車關門後立即講出目的地，「天水圍社區會堂吖，唔該你」，樓主即問她想去哪一個社區會堂，以免混淆，但女乘客卻顯得不耐煩，回應「天水圍得1個社區會堂，你開吧！」，而樓主也只好開車前行，影片便到此為止。由於樓主不滿女乘客指示不清晰，於是在網上發片公審。

影片瘋傳女乘客被指態度差

影片隨即被瘋傳，引來不少網民熱議，有人認為女乘客態度差，「OnX西客，（司機）問你都唔得」，「多到喊，點揾呀，有啲名係中心，但𥚃面係會堂，懷疑佢上車都唔識叫目的地係邊」、「天水圍只得一個社區會堂？Google都搵到十幾個喎！咁同你話要去沙田麥當勞、荃灣7-11、尖沙咀 Circle K、旺角匯豐無乜分別都係唔知去邊！」。

不少網民反鬧樓主小事化大，公審乘客也十分無品。（影片截圖）

網民：乘客不熟識地點很正常

不過亦有不少人認為乘客不熟識地點很正常，反指司機無品，動不動就上網公審乘客。「阿姐又無得罪你 ，點解要咁賤擺上網？」、有人認為樓主的服務態度不算好，「我都揸過的士，有時唔識路都會好聲好氣同個客講唔好意思唔係好熟路，我開一開導航，大家好，我都唔知呢DX街扮乜X嘢」。有人亦笑言各打二十大板「一個唔識問一個唔識答， 打和！最搞笑係阿姐叫開啦，司機真係開車，傻B係邊個？一定係司機囉」。