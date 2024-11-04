蝸居神物？日本推出可摺疊「布浴缸」想浸浴才掛上　還可戶外泡澡

終於有懂打工仔的設計了！就算是面積小的單位都可以實現泡澡自由！



DESIGNART Tokyo 2024上一個奇葩的浴缸設計吸引了大家的眼球，它的名字叫做Bathtope。

可拆卸的浴缸Bathtope（lixil.co.jp）

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Bathtope是一個可拆卸的浴缸，據說設計靈感來自摺紙，而浴缸運用的材料就是特製的布料。

對一般人來說，在家中安裝浴缸不僅安裝成本高、佔地方，還難打掃。Bathtope安裝方便，拆卸方便，只需要在使用的時候安裝上，不用就可以折收起來，大大提高了空間的使用效率，還省去了維修、打掃成本。

對於很多宿主打的山景、湖景、海景泡澡體驗，這個布料浴缸也是可以輕鬆做到，戶外愛好者在運動之後，可以輕鬆將它架在任何地方，消去一天的疲憊，想在哪裡泡澡，就在哪裡泡澡！

不得不說，以往的許多設計都是以有錢人為主，這是一個為數不多考慮了大城市租屋人需求的設計，而且帶來了顏色、花樣的多種選擇，非常百搭。

據說，這款帆布浴缸即將於11月26日正式販售，看來很快就會跟大家見面了！不知道你會買它嗎？

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Katerina Kamprani的「The Uncomfortable」系列（theuncomfortable.com）

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【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】