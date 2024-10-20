史上最同你過唔去嘅Designer？產品全部為「令人用唔着」而設計
撰文：日本設計小站
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我們都聽説過無用設計，但今天介紹的這位女設計師的作品卻可以用「反人類設計」來形容。
瑞典設計師凱特妮娜．坎普拉尼（Katerina Kamprani），一個專門設計讓人用不上產品的奇葩設計師，卻憑藉奇特的畫風在網絡上爆火！
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快來看看她設計的產品有多奇葩吧，比如，中間一截是鏈條的叉子，讓吃飯變成了耍雙節棍；側面開口的酒杯，主打一個「卡嘴巴」，不灑在脖子上算我輸；分拆的縫衣針，就是説也不知道這是在縫衣服，還是在給衣服撕開一個洞？
異曲同工之妙的還有這個分叉的酒杯；要先跳起來才能坐下去的餐椅（成龍大哥專屬？）；前面開口的雨鞋（倒是不積水，但也不防水啊！保護小腿和腳踝？）；還有這個「歪頭」牙刷，請問你該以什麼姿勢使用？
徹底擋住眼睛的墨鏡，是誰在我眼前遮住了簾忘了掀開？給湯匙也配個蓋，就是不知道要蓋住啥？石頭做的雨傘，真正意義上的在雨中負重前行；還有這個我灑水，但我又接住了的噴壺；只能量1cm的尺子；會把鼻子戳出一道印子的眼鏡；接下來是一組套娃，大杯子套小杯子，大叉子前面有一個衝鋒小叉子……
凱特妮娜．坎普拉尼設計的這些作品，感覺使用它們的人必須得會耍雜技才行啊！但看完又覺得腦洞大開，不知道你最想入手哪一件？
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