史上最同你過唔去嘅Designer？產品全部為「令人用唔着」而設計

我們都聽説過無用設計，但今天介紹的這位女設計師的作品卻可以用「反人類設計」來形容。



瑞典設計師凱特妮娜．坎普拉尼（Katerina Kamprani），一個專門設計讓人用不上產品的奇葩設計師，卻憑藉奇特的畫風在網絡上爆火！

Katerina Kamprani的「The Uncomfortable」系列（theuncomfortable.com）

全部為「令人難以使用」而設計 點圖放大看更多Katerina Kamprani的作品：

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快來看看她設計的產品有多奇葩吧，比如，中間一截是鏈條的叉子，讓吃飯變成了耍雙節棍；側面開口的酒杯，主打一個「卡嘴巴」，不灑在脖子上算我輸；分拆的縫衣針，就是説也不知道這是在縫衣服，還是在給衣服撕開一個洞？

異曲同工之妙的還有這個分叉的酒杯；要先跳起來才能坐下去的餐椅（成龍大哥專屬？）；前面開口的雨鞋（倒是不積水，但也不防水啊！保護小腿和腳踝？）；還有這個「歪頭」牙刷，請問你該以什麼姿勢使用？

徹底擋住眼睛的墨鏡，是誰在我眼前遮住了簾忘了掀開？給湯匙也配個蓋，就是不知道要蓋住啥？石頭做的雨傘，真正意義上的在雨中負重前行；還有這個我灑水，但我又接住了的噴壺；只能量1cm的尺子；會把鼻子戳出一道印子的眼鏡；接下來是一組套娃，大杯子套小杯子，大叉子前面有一個衝鋒小叉子……

凱特妮娜．坎普拉尼設計的這些作品，感覺使用它們的人必須得會耍雜技才行啊！但看完又覺得腦洞大開，不知道你最想入手哪一件？

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日本鬼才設計工作室YOY設計的「水窪花瓶」（Puddle）（IG@yoyidea）

日本鬼才設計工作室YOY設計的「水窪花瓶」（Puddle）（IG@yoyidea）

日本鬼才設計工作室YOY設計的「水窪花瓶」（Puddle）（IG@yoyidea）

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博主Spacegoose將日常用品，設計成了各種炫酷的交通工具（IG@@Spacegoose）

博主Spacegoose將日常用品，設計成了各種炫酷的交通工具（IG@@Spacegoose）

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