麥當勞如果只售一美食該賣什麼？網民一面倒選「它」薯餅僅得1票

麥當勞販售不少美食，深受人們喜愛。一名台灣網民好奇，若麥當勞只能留下一個產品，大家最想吃的是什麼？貼文一出後，引起廣大網民熱議。



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這名台灣網民在PTT以「麥當勞只能留下一個產品 你會選哪一個？」為題，指出若某天麥當勞要砍掉所有商品，只留下一個品項，好奇大家最希望能繼續吃什麼？哪個商品絕對不能被砍掉？

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貼文一出後，最多台灣網民點名「薯條」，其中也有不少台灣人希望是台灣麥當勞「早餐限定」的「豬柳漢堡」，可以改為整天販售。其他經典商品如「巨無霸」、「奶昔」、「甜酸醬」也獲得不少網民支持。特別的是，先前最受到歡迎的薯餅，這次卻只有1人支持。

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此外，也有部分網民表示，最不能砍的商品是店員，指出

「問就是麥當勞姐姐」

「麥當勞店員笑容真的都蠻甜的，絕對不能少」

「當然是櫃檯甜美笑容活潑可愛的店員」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】