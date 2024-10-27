95後新人麥當勞擺酒 戒指藏薯條盒 賓客食開心樂園餐僅花這價錢
撰文：ETtoday
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武漢一對95後新人李家勝和楊甜甜選擇在麥當勞舉辦婚禮。
現場佈置全是薯仔和蕃茄，並以麥當勞「M」字招牌為婚紗照背景牆，賓客們吃的是98元人民幣（約107元港元）的開心樂園餐，新郎還將婚戒藏在薯條盒內，從「得來速（Drive-Thru）」窗口遞送給新娘，婚禮上充滿「麥當勞元素」儀式感。
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《長江日報》報導，今（2024）年5月，95後楊甜甜的一組「麥當勞婚禮」照片在社交平台上瘋傳，兩人從認識到交往經常吃麥當勞，家裡還收藏很多小玩具，
「給了長輩一個傳統莊重的婚禮，何不給自己一個輕鬆快樂的儀式？」
這對新人選擇一間雙層獨棟的麥當勞分店，向工作人員告知想法後，工作人員還在婚禮當天特別換上特殊節日才使用的「粉色」制服，將門市打造成浪漫溫馨的婚宴場地。
楊甜甜表示，婚禮由自己的好友主持，有準備一個臨場發揮的「互相告白環節」，不同於一般婚禮上莊重的誓詞，
這是屬於我的，全世界獨一無二的麥當勞婚禮。
楊甜甜透露，其實除了這場小型婚禮外，還有一場「面向長輩」的傳統婚禮，不僅要看好多場地，喜歡的還要提前一年預約，
「那場傳統婚禮共辦23桌，加上煙酒花費一桌就要4千元人民幣（約4300港元），光餐飲就要花費近10萬元人民幣（約11萬港元）。」
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楊甜甜強調，「麥當勞婚禮」只邀請十幾名好友參加，
「所有人餐食加起來980元人民幣，加上百餘元的裝飾費，最大支出是找了頂流的造型師和髮型師1萬多元的報酬。」
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