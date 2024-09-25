瘋傳廣東新人「麥當勞擺酒」婚宴食呢啲　兒童賓客：最豪華的婚禮

繼整頓職場後，00後又來整頓天價婚禮了！



最近，廣東一對00後在麥當勞舉辦婚禮，火爆全網！

網友直呼：

太鬆弛了，好有個性！

廣東一對新人在麥當勞辦婚宴，引起熱議。（B站影片截圖）

廣東一對新人在麥當勞辦婚宴，引起熱議。（B站影片截圖）

非第一次有年輕人在麥記擺酒 點圖放大看更多麥當勞婚宴的照片：

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沒有客套的繁文縟節，新人及到場的賓客一起啃漢堡、喝可樂、吃薯條，茄汁任加！

這一舉動，年輕人都覺得很不錯，但也有網友質疑：「在麥當勞擺酒席，這是什麼速食愛情嗎？」還有人好奇：「他們到底怎麼說服爸媽的？」

不過，這並不是第一次有人在麥當勞舉辦婚禮了。在中國香港，麥當勞官方一度推出婚禮套餐，只要2999港幣的幸福美滿派對（點圖放大看看套餐細節）：

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連婚禮佈置都給你設計好了，還有粉紅色少女風的西式和紅紅火火的喜慶中式供你選擇，真正做到入境隨俗，甚至還準備了麥記周邊伴手禮。

在海外，每年也有大量麥記信徒把麥當勞當教堂。新加坡的一對情侶就因為新娘的一句「我就喜歡吃漢堡」在麥當勞請客吃喜酒，一場婚禮只花了不到3200人民幣。而在英國，一對把麥當勞當作食堂的情侶也是直接在麥當勞舉辦婚禮。

怎麼說呢，繼海底撈成功開拓生日賽道後，麥當勞已經成功開闢婚戀賽道了。就在之前，蜜雪冰城也推出情人節領證套餐，喜茶也強勢加入領證套餐，這一波商戰看下來，只有肯德基受傷的世界達成了。

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