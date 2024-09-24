日麥當勞推「一日菜單」宣傳新漢堡　早晚食足6餐被譏：會早死

日本麥當勞於9月22日在官方X（前身Twitter）帳號中，提出了一個讓人哭笑不得的「居家休閒方案」，推薦麥當勞饕客早上7點能夠起床點外送，吃麥當勞秋季限定「月見漢堡」，10點30分不夠再加點一份「芝士月見漢堡」，12點中餐再吞一份「濃郁柔滑月見漢堡」，提出一天內吃6次麥當勞外送，引發網友們瘋狂吐槽，直說這是「早死的最快方式！」



根據 《ねとらぼ》報道，日本正值3連休，沒想到日本麥當勞於9月22日在社群媒體發文表示：「今天恰好沒有安排的朋友們！讓我們來給您一些居家休閒的建議」，並附上一張圖片：

圖片中列出了從早到晚的飲食計劃，推薦大家可以一天6餐，每一餐都可以外送點麥當勞！分明想要把人撐成氣球的計劃讓日本網民哭笑不得，紛紛前往下方留言吐槽：

．「這樣肯定會破病的吧！」

．「一天6餐，麥當勞你是認真的嗎？」

．「這是在培養相撲選手嗎？」

．「晚上10點還這麼拼，笑死」

．「這得多少卡路里啊」

．「胃會爆裂的，真的」

．「這是加速早死的捷徑」

．「麥當勞，你真的是太會玩了」等等



其實，目前日本麥當勞正推出秋季限定的「月見系列」，除了經典的「月見漢堡」和「起司月見」，還有新品「濃郁柔滑月見」（芳醇ふわとろ月見）等漢堡以及限定沾醬雞塊，讓麥當勞饕客可以邊吃邊笑着迎接秋天！

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】