4男女港鐵範圍坐地進食相瘋傳！眾人身份掀議　網民斥行為肉酸

眾所周知，港鐵範圍內是不准飲食！不過日前本港網絡瘋傳1張照片，顯示於某港鐵站範圍，有4名男女坐在地上，當中有人將背囊平放地面，以便於上方擺放類似壽司的食品，有人口中不斷咀嚼，一行人席地而坐，再公然「開餐」行為引來網民熱議。



不少網民猜測眾人是內地人，「睇個女人着到懶靚，擘大腳坐地下」、「行為肉酸到不得了」、「窮遊香港」，同時建議港鐵應加強規管以及執法；不過另有留言覺得雖然坐在地上進食行為極不衛生，但指出眾人至少未有弄髒地面，質疑：「人哋都已經無踎喺度，咁都要影？」



有4名男女被拍到於港鐵範圍公然「開餐」飲食。（facebook「香港交通及突發事故報料區」圖片）

4男女港鐵範圍坐地下進食

有網民於9月15日（周日）在facebook群組「香港交通及突發事故報料區」發帖並上傳照片，嘲諷稱「辣辣壽司邊個食？我唔食，你哋食」，「四個四個都要食，都要食」，相關照片在多個群組及討論區流傳。

從相中所見，4名男女一同坐在某港鐵站地上，旁邊則放有1個白色膠袋以及1枝水樽，當中有人將背囊平放在地上，上方則擺放疑似是壽司食品，有人口中不斷咀嚼，公然在港鐵範圍「開餐」行徑惹來網民熱議。

網民熱議相中人身份

許多網民都猜測相中眾人是內地人，「專才」、「行為肉酸到不得了」、「睇個女人着到懶靚，擘大腳坐地下」、「窮遊香港」，同時認為港鐵應加強規管執法，「地鐵職員？」、「其實呢4個人擺明想送錢俾港鐵，睇下港鐵想唔想執」。

不過，有留言就認為偷拍對方行為同樣不要得，質疑「人哋都已經無踎喺度，咁都要影？投訴之都香港」、「佢哋（內地遊客）喺餐廳食飯都係污糟，食到一檯一地都係，佢哋（相中人）算好乾淨㗎啦」。

港鐵範圍違例飲食可被罰款2,000元

根據《香港鐵路附例》第25條，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份，作出對其他乘客造成滋擾或煩擾的行為，違者可被罰款5,000元。另外，第27B條則列明，任何人不得在已付車費區域內（港鐵公司或第三者從中國任何其他地方運載乘客到香港或從香港運載乘客到中國任何其他地方的任何列車除外）進食或企圖進食任何食物或飲用或企圖飲用任何飲品（不論是酒精類或非酒精類飲品），違者可被罰款2,000元。

（綜合）