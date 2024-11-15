公司籲：勿將非食物放微波爐！揭大媽同事叮這東西　打工仔︰想嘔

許多公司都設有微波爐，方便員工翻熱食物，詎料竟然被同事這樣濫用！有打工仔在網上投稿，指公司行政部向所以員工發出1封電郵，提醒大家使用微波爐時，「切勿將『非食物』的物品放進微波爐使用」，內附1張相片，顯示微波爐內有1個暖手抱枕，呼籲物主認領。



打工仔認得出該抱枕屬於同部門的大媽同事所有，於是詢問對方發生何事？大媽直言「見有啲污糟，所以洗吓， 咁洗完，想叮一叮佢，快啲乾同殺菌，點知唔記得攞走」。樓主在帖文狠批該大媽同事自私，「平日都有用個微波爐叮飯，𠵱家想作嘔」。大量網民附和樓主，「落雨濕咗對襪，啲人係咪會照叮？」、「個阿姐都勁，可以忍受到個暖手枕有飯味」。



大媽同事直認將暖手抱枕放入微波爐翻熱，甚至表示每1至2周就洗1次，「都係會叮一叮先攞走，今次失策」。（《和解在後》電視截圖）

暖手抱枕遺在微波爐內

該名打工仔投稿至Threads專頁「奴工處」，指其公司設有微波爐，但日前行政部向所有員工發送1封電郵，提醒眾人使用微波爐時注意衛生，為他人設想，提高安全意識」。

電郵強調「切勿將『非食物』的物品放進微波爐使用，多謝合作！」，並指有1位同事使用微波爐後忘記取回，希望該位同事認領，附上咗1張暖手抱枕在微波爐內的照片。

樓主批評大媽叮暖手抱枕的行為，直斥「平日都有用個微波爐叮飯，𠵱家想作嘔」。（《和解在後》電視劇照）

大媽同事：想叮一叮佢快啲乾同殺菌

樓主一眼認得出抱枕屬於同部門的大媽同事，於是詢問對方再三求證，該大媽同事承認是物主，而且表現得毫無悔意，表示「見有啲污糟，所以洗吓， 咁洗完，想叮一叮佢快啲乾同殺菌，點知唔記得攞走」，又更笑言稍後需要認領，甚至直認每1至2周就洗1次，「都係會叮一叮先攞走，今次失策」。

網民曾見貼告示：請勿叮臭襪或任何衣物

樓主在文中批評「點解可以咁自私、咁唔衛生？平日都有用個微波爐叮飯，𠵱家想作嘔」。許多網民直指不能接受，但留言曾遇過更離譜的事件，「濕碎料啦, 見過有部微波爐係貼住『請勿叮臭襪或任何衣物』，即係曾經有人叮過呢啲嘢先會咁貼」、「叮口罩都見過」、「每條規矩背後都會有個故事」。

（Threads專頁「奴工處」）