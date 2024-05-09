被女同事猜年過50！港男慘呻：係咪因為我偏地中海　想戴帽返工

脫髮可謂男人最痛。有打工仔近日在討論區發文，表示剛轉新工，和一眾女同事午膳時互猜年齡，沒想到她們「好狼死，估我50歲」，但他實際年齡只有30歲出頭，懷疑「唔知係咪因為我偏地中海」，他現時已近乎「禿頂」，難過指不知未來如何在公司內生存，「定係笠返頂帽返工算數？」。不少網民安慰樓主，「地中海無罪㗎」，也有網民認為脫髮與體質有關，建議他可以服用藥物調理身體。



有打工仔發文指自己30歲多，有「地中海」，但被女同事嘲笑他估計似50歲。（示意圖 /《少林足球》劇照）

樓主在香港討論區以「原來啲女講嘢都好直接」為題發帖，他轉新工不久，早前與一眾女同事午餐時互猜年齡，有感自己被嘲諷。他明白「新嚟新豬肉」所以刻意估女同事年紀較細，沒想到對方「好狼死」估他已50歲，而他實際只有30多歲。

他難過指「唔知係咪因為我偏地中海」，但坦言被猜年過半百後怕「原地中槍」，未透露自己真實年齡，「最後都係一笑帶過」。樓主表示自己未過試用期，不知道日後如何在公司內生存，無奈問到「定係笠返頂帽返工算數？」。

樓主表示不知道日後如何在公司生存，無奈問到上班時應否戴上帽子遮掩頭部。（示意圖 /《隱秘的角落》劇照）

網民同情樓主遭遇，認為30出頭就禿頭很可憐，「30就地中海咁慘」、「地中海無罪㗎」、「會唔會係壓力大」、「不過頭髮少真係個人顯老」，有人面對同樣問題，分享道「我以前都唔算少，近年都有輕度地中海，好似仲愈嚟愈嚴重，轉咗好多防脫髮洗頭水都冇用」，又批評女同事估得太盡，「如果係經理睇下會唔會講得咁直」。

有網民好奇他的脫髮問題多嚴重，「脫髮都叫仲有得救，地中海唔係咁簡單喎」。樓主回應指自己「頭頂禿晒咁制」，地中海可能是家族遺傳，「因為我爸爸都有地中海」。網民認為脫髮與體質有關，建議他「補血」及服用藥物調理身體，「我同事30中都有食，見佢食落真心work（有效）」。

（香港討論區）