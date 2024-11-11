貓砂跑出過百隻曱甴！「貓奴」人夫清理貓砂盆被嚇傻：像世界末日

蟑螂是令不少人害怕的生物！近日台灣有「貓奴」清理家中的貓砂盆時，驚見逾百隻蟑螂從貓砂中爬出，並且迅速入侵其居所，在地板亂爬。該名主人於是拍下照片上傳到網上，只見近百隻大小不一的死蟑螂遍布陽台地板。照片令不少網民直呼「恐怖」，甚至表示「這個家不能要了」、「快吐！這家可以丟了」，同時有很多網民留言猜測大量蟑螂出現的原因，並認為可能與1事相關。



台灣有「貓奴」清理家中的貓砂盆時，驚見逾百隻蟑螂從貓砂中爬出。（示意圖，GettyImages）

該名台灣人妻在Facebook群組「●【爆廢公社二館】●」發帖，並透露家中飼養了6隻貓，差不多養了7至8年。為了貓咪衛生，便在家中各處放了各式各樣的貓砂盆，「有貓屋、透明箱、半開放的，不同地方放不同的」。

過百隻曱甴從貓砂盆湧出

而日前樓主收到丈夫打電話來驚呼「家裏出事了」，並指家中出現數百隻蟑螂。丈夫指正在清理家中的貓砂盆，結果大量活蟑螂從中爬出，「剛開始清貓砂的時候只看到一兩隻，結果越清越多」，到了後來家中地板上全都是蟑螂，「真的有夠多！都在爬了！我快崩潰了！」。眼前景象把他嚇了一大跳，更形容為「真的像世界末日」。

樓主的陽台地板上有近百隻大小不一的死蟑螂；而貓砂盆中除貓糞外，亦可見有蟑螂出現。（「●【爆廢公社二館】●」FB圖片）

當時樓主還不相信丈夫，以為他是在誇張把幾隻蟑螂說成幾百隻，直到她回家見到眼前景象，才明白丈夫並沒有誇大，「我真的笑死了！這講出去都沒人信！」。

從她上傳的照片可見，在「重災區」陽台上，近百隻大小不一的死蟑螂遍布地板，而貓砂盆中除貓糞外，亦可見有蟑螂出現。

樓主透露家中飼養了6隻貓，差不多養了7至8年。（「●【爆廢公社二館】●」FB圖片）

不少網民看完照片都驚呼「恐怖」，「這個家不能要了」、「快吐！這家可以丟了」、「要是在我家我會崩潰」，甚至有人擔憂樓主家的6隻貓咪的健康，「貓咪還好嗎？」。

網民猜測蟑螂出沒原因

另有網民就猜測樓主家的貓砂盆中出現大量蟑螂的原因，有人認為可能是樓主家中的貓所抓，「可能是貓抓蟑螂埋在沙裏面」、「感覺蟑螂是你家貓抓的，戰利品他藏在貓砂附近」；亦有人認為是大廈外進行消毒工程，將街上的蟑螂逼進樓主家中，「你們是住低樓層然後剛好附近在消毒嗎？這個量實在不像住家產生的」、「感覺是住一樓，然後外面消毒」。

而樓主回應網民時就指家中的貓咪都很健康，又表示之前從沒有在家中見過蟑螂，「這是第一次，而且第一次還這麼多」。另外，她又猜測大批蟑螂出沒可能與天氣及大廈清潔有關，「我家社區剛好洗水塔，然後又颱風，又剛好在消毒」。

（Facebook）