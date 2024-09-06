「餐廳食物有曱甴」獲店家免收費補償　事後監視器卻揭超誇張真相

墨西哥一家人到餐廳用餐，為了想吃「免錢料理」，竟然隨身攜帶蟑螂，並把蟑螂放在餐盤上。



不過由於餐廳有監視器，這家人的行徑全都被捕捉下來，也在社群媒體上瘋傳。

疑存心吃霸王餐女子秒被起底，有知情人指她已是慣犯，還有「蟑螂小姐」的稱號。（X@ActualidaViral）

疑存心吃霸王餐女子秒被起底，有知情人指她已是慣犯，還有「蟑螂小姐」的稱號。（X@ActualidaViral）

起初蟑螂出不來還要用叉子挖 點圖放大看事發經過：

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據ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在瓜達拉哈拉市的Puerto Chale餐廳。

餐廳在社群媒體上公開譴責這家人，表示當時客人到餐廳用餐，卻突然說在菜裡發現蟑螂，威脅餐廳要替他們免單，否則就要在餐廳大吵大鬧。

雖然餐廳管理階層認為自家衛生要求十分嚴格，不太可能有這種事發生，但為了避免不必要的糾紛，還是先答應了他們的要求。

在這家人離開後，餐廳檢查監視器畫面，這才發現一切根本都是預謀的詐騙。

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監視器畫面顯示，這一家四口到餐廳享用大餐，坐在主位的金髮女子突然從包包裡拿出一個小容器，並將裡面的蟑螂倒在餐盤上。

蟑螂一開始還不肯出來，是女子用叉子把牠給撥出來。

蟑螂「上桌」後，這家人就立刻叫來服務生，裝出驚訝和噁心的反應。提出投訴後，這家人便帶著打包的食物離開，也沒付任何費用。

餐廳發現自己受騙後，也將監視器畫面上傳到網路，提醒其他店家留意。

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影片迅速在網路上爆紅，許多X（前Twitter）網友留言，這名女子已經在當地很多餐廳用同樣的手法行騙。

網友戲稱這名金髮女子根本就是「蟑螂小姐」（Lady Cucaracha），也有不少網友肉搜，找到這家人的照片和影片。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】