咬到脆脆感覺！女生食朱古力包驚見大曱甴屍　店方咁解釋全網傻眼

台灣食安問題日前再次引起民眾關注。事緣有女生於一家老牌麵包店購買朱古力味麵包，可是吃到中途「咬到脆脆的感覺」，之後竟看到麵包內有1隻體型巨大的蟑螂，她便拿着麵包到店內反映，雖然獲得退款，惟店家解釋是有員工要進行報復，才將蟑螂塞在麵包裏，還辯稱蟑螂只是「塑膠玩具」，讓她極為傻眼，最終決定將事件通報給衛生局。



不少網民看到相片後都直斥嘔心，「超噁，跟麵包本身的顏色也太像」、「可想而知製作麵包的環境有多髒」，又批評店方拒絕承認錯誤的態度，「還塑膠玩具，叫老闆吃給你看」、「不要打這通電話還不會生氣，承認錯誤很難嗎」。



南投衛生局接報後已前往涉事麵包店進行食安衛生的檢查。經查核後，確認糕餅業者有員工未辦理食品從業人員健康檢查、作業區機具及地面不潔、食材未離地、病媒用黏蠅板及蟑螂屋等未有相關病媒紀錄等缺失，已命其於10月28日前完成改善，倘複查不合格，將依規處6萬新台幣（約1.45萬港元）以上，或2億新台幣（約4,846萬港元）以下罰款。



台灣有女生光顧老牌麵包店購買朱古力麵包，吃到中途驚見大蟑螂屍體。（「nengyi1026」threads圖片）

吃朱古力包吃出蟑螂屍體

綜合台灣媒體報道，當地有女生於10月24日（周四）晚上在threads發帖，指她在南投某老牌麵包店買到「包餡」的朱古力麵包，從女生上傳的2張照片見到，朱古力味麵包內有1隻體型超大的蟑螂，其肢體更遍佈麵包多處，女生形容當下「咬下去有脆脆的感覺」，才發覺麵包有異物，仔細一看居然見到令人嘔心一幕。

女生及後拿着麵包到店家反映，馬上獲退款200新台幣（約50港元），同時被強塞好幾個麵包。事主表示原本沒想過多追究，距料稍後接到店家致電，解釋是有員工要報復他們，才將蟑螂塞在麵包裏，還說蟑螂只是「塑膠玩具」，讓她傻眼不已，故將事件通報衛生局，且揚言「不敢再吃他們的麵包了」。

女生就吃到大蟑螂的事向店家反映，卻獲解釋蟑螂只是「塑膠玩具」，她氣憤不已故通報衛生局。（「nengyi1026」threads圖片）

網民直斥嘔心

許多網民看完帖文紛紛表示嘔心，「超噁，跟麵包本身的顏色也太像」、「現在吃有包餡的都要先切開看了嗎？」、「可想而知製作麵包的環境有多髒」、「搞不好器具都沒洗，麵團可能是同一個」。有人認出涉事麵包店，「之前都會去那間買欸，好可怕」。帖文亦引來其他「苦主」留言，「這個我也吃過，果醬麵包一咬下去也是脆脆，低頭一看傻眼了」。

有留言就質疑店方的解釋是「跌咗落地都要揦返拃沙」，「還塑膠玩具，叫老闆吃給你看」、「明明就是環境不衛生」、「不要打這通電話還不會生氣，承認錯誤很難嗎？」、「塑膠玩具？他覺得我們沒遇過真蟑螂？」。

當地衛生局於翌日派員到涉事麵包店進行食安衛生的檢查。（南投縣衛生局圖片）

店舖被發現涉多項衛生問題缺失，若於10月28日前未完成改善，將依例處以6萬元新台幣以上，或2億元新台幣以下罰款。（南投縣衛生局圖片）

南投衛生局：食安衛生檢查有多項缺失

南投縣政府衛生局於10月25日（周五）前往涉事麵包店進行食安衛生檢查。經查核後，確認糕餅業者有員工未辦理食品從業人員健康檢查、作業區機具及地面不潔、食材未離地、病媒用黏蠅板及蟑螂屋等未有相關病媒紀錄等缺失，已命其於10月28日前完成改善，倘複查不合格，將依規處6萬新台幣以上，或2億新台幣以下罰款。

衛生局提醒餐飲業者，應依據食品安全衛生管理法第8條第1項規定，食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則。衛生局已責成「南投縣糕餅商業同業公會」轉知會員，應加強作業場所環境衛生及病媒防治措施，進而規劃執行相關防治計畫，保障食品作業場所及營業環境中原料產品及人員、器材設備衛生，共同守護民眾飲食安全。

（綜合）