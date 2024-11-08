阿伯攜行李上九巴被拒　大鬧車廂狂踢門：玩我？　司機奇招KO獲讚

乘搭巴士要遵守攜帶行李規定。本港網絡瘋傳1段影片，見到有阿伯攜帶大型行李上九巴時，被車長以安全為由拒絕他登車，阿伯於是火起狂踢車門，又爆粗責罵車長「係咪咁玩人先，X街！報警啊！X頭！X你老XX！」。最終阿伯強行推着行李上車，車長則「閂門報警」。



影片引來網民熱議，激讚車長「做得好」，「巴士司機EQ 好高，俾人問候1句粗口冇爆過」，又批評大媽阿伯離譜自私，「恃老賣老」、「呢架是巴士，不是貨車」、「滿口掛老X，冇文化」、「呢啲自私X真係X街」。



本港網絡瘋傳1段影片，見到有阿伯攜帶大型行李上九巴時，被車長以安全為由拒絕，阿伯於是火起狂踢車門。（影片截圖）

阿伯、大媽攜大型行李上九巴被阻發難

有港男周二（11月5日）在Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發布該段40秒影片。影片見到，當時正值白天，觀塘秀茂坪邨秀明樓巴士站有1名阿伯想把行李放上九巴；行李包括3大袋物品，捆綁在手推車上，但由於體積太大，被車長拒絕登車，阿伯隨即與車長爭執。

阿伯想把行李放上九巴。（影片截圖）

阿伯想把行李放上九巴。（影片截圖）

車長向阿伯表示「唔係唔畀你上，而係安全好無？公司指引」，阿伯則怒指「係咪咁玩人先？X街！」，並不斷踢車門泄憤。車長回應「我玩你做咩啫？我又唔識你。你唔好再踢（車門）喇！再踢我報警」，阿伯反嗆「好啊！報警啊！X頭！X你老XX！」。

阿伯攜行李強行上車 車長閉門報警

這時阿伯已把行李搬上車廂，但仍站在車頭位置與車長對峙，站在後面的大媽則加口，「無超長無超重，上到就算喇，唔好搞咁多嘢喇」。阿伯說畢「X你老X臭X」後就強行推行李往車廂內部前進。車長見狀表示「你話報（警）就報啦」，名伯回嗆「好啊好啊！報啦！」。影片至此結束。

阿伯把行李搬上車廂，站在車頭位置與車長對峙。（影片截圖）

阿伯強行推行李往車廂內部前進。（影片截圖）

樓主補充，該阿伯「係咁踢門」，車長開門讓阿伯上車，再「閂門報警」。

網民激讚車長做得好

網民看過影片議論紛紛，激讚車長「做得好」，「巴士司機EQ好高，俾人問候1句粗口冇爆過」、「司機已經好有禮貌解釋，唔係年紀大就大晒嘅」。也有大批網民指摘大媽阿伯離譜自私，「恃老賣老」、「好明顯霸王硬上弓啊！上完仲X人老X添！」、「呢架是巴士嚟㗎，不是貨車，呢的人滿口掛老X，冇文化」、「呢啲自私X真係X街」。

九巴攜帶行李有規定

根據九巴網頁，嚴禁攜帶總體積超過十份一立方米、總重量超逾5公斤或含危險性或厭惡性之物件上車，而該物件不得佔用座位，及不得放置在巴士通道或樓梯上。