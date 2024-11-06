馬路MMA｜健壯的哥疑吐口水　遭瘦男踢腳4拳打臉　網民：誰贏了？

司機駕車時最重要保持冷靜，切勿「路怒症」（指司機以緊張或憤怒的情緒駕車）上身！網上流傳1條影片，顯示2名男子走出馬路，站在的士和私家車之間，相信是2車司機，瘦男從私家車內取出水樽，與健壯的士司機一度對罵。其後瘦男挑釁壯漢，壯漢當場做出類似吐口水動作，瘦男登時嬲到持樽打向對方，壯漢即時還手，雙方當場展開連場激鬥。畫面見到最初2人互有攻守，但瘦男其後突佔上風，怒踢壯漢左腳，繼而連續4拳狂毆對方臉部，壯漢甚至被打到倒地，瘦男得勢不饒人，繼續狂打，影片至此結束，未知壯漢最終能否力挽狂瀾。



網民看片後笑言「瘦男有操過下」、「贏磅數都可以打到自己輸磅數咁」、「輕量級勝中量級」，不過有人更關心戰果，追問「下半場呢？」、「邊個贏？」。不過，亦有人提醒近年多次發生有司機站在路中被撞斃的車禍，因此絕不應在馬路中爭吵，「之前好多單撞死人，仲敢喺馬路中嘈？」。



2人走出馬路對罵。（facebook群組「大埔 TAI PO」影片截圖）

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2車司機走出馬路打架

相關影片被上載至facebook群組「大埔 TAI PO」，長約24秒，未有交代事發日期和地點，相信當時正值紅燈，所有車輛按照燈號停下，只見瘦男和壯漢已身處馬路，站在的士和私家車之間對罵，由於瘦男曾在私家車上取水樽，故相信是該車司機，而壯漢則是的士司機，而拍攝者則身處雙層巴士，故能居高臨下拍下打鬥畫面，但未能聽到雙方的對罵內容。

瘦男身手略勝一籌，狠踢壯漢左腳。（facebook群組「大埔 TAI PO」影片截圖）

瘦男連出4拳，每拳擊命中壯漢臉部。（facebook群組「大埔 TAI PO」影片截圖）

瘦男連出4拳，每拳擊命中壯漢臉部。（facebook群組「大埔 TAI PO」影片截圖）

瘦男連出4拳，每拳擊命中壯漢臉部。（facebook群組「大埔 TAI PO」影片截圖）

瘦男連出4拳，每拳擊命中壯漢臉部。（facebook群組「大埔 TAI PO」影片截圖）

壯漢試圖鎖頸，將瘦男摔在地上。（facebook群組「大埔 TAI PO」影片截圖）

片中見到瘦男從私家車取水樽後，繼續與壯漢對罵，雙方互相挑釁，壯漢做出疑似吐口水動作，瘦男憤怒得持樽打向對方，壯漢是當場還擊，激戰隨即展開。最初雙方互有攻守，瘦男一面後退，一面打到水樽脫手，大家的攻勢都相當猛烈。

壯漢嘗試還手，但仍然處於下風（facebook群組「大埔 TAI PO」影片截圖）

壯漢倒地被狂打處下風

瘦男身手明顯略勝一籌，狠踢壯漢左腳，之後連出4拳，每拳擊命中壯漢臉部，壯漢試圖鎖頸，將瘦男摔在地上，但反被對方掙脫，自己卻倒地，瘦男繼續狂打，壯漢嘗試還手，但仍然處於下風。其時巴士駛走，影片至此結束，未能得知後續誰勝。

網民提醒馬路打架極危險

大量網民看完影片後，留言指「大嚿冇用，身手太過遲鈍」、「有冇馬路搏擊技巧教學或課程？」、「吐人口水真係等於逼人打佢」。不少人又希望得知後續發展，但無人能給予答案。有人則提醒在馬路打架十分危險，提醒過年發生過多宗司機站在路中被撞斃的車禍，「場交邊個贏都好啦，有車撞埋嚟就兩個都輸」。

（facebook群組「大埔 TAI PO」）