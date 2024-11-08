街市賣老鼠？鐵籠困老鼠特價每隻$XX　網民1原因話抵　猜用途殘忍

街市賣老鼠？日前有網民途經街市時，發現街邊地面有鐵籠載有老鼠，並標價為50元一隻，大感驚訝故發文詢問，「街市進化到賣老鼠？！」。有網民不解購買老鼠回家用途，表示難以接受，「太超前啦」、「買嚟做咩」，部分留言估計老鼠用作極殘忍，就是供給其他動物作糧食，「有可能有人買返去餵蛇」。



另外，香港政府於2023至2024年度，用於防治蟲鼠的預算高達8.08億元，估算每捉1隻要花逾8,000元，網民趁機揶揄，「捉老鼠成本貴，$50買返隻扮自己捉咗，抵喇」。



有街市以鐵籠載有老鼠，以紙牌寫上特價，並標價為50元一隻。（threads圖片）

街市標價$50隻老鼠

樓主在threads帳號發帖，驚訝表示「街市進化到賣老鼠？！」。從其上載的相片可見，疑似有街市攤販於地面擺放1個鐵籠，內裏載有一隻老鼠，後方則有紙牌標示為「特價」，並標價為50元一隻老鼠，更寫上字句「帶佢返屋企」。

網民笑稱：米奇不妙屋

帖文掀起網民熱議，有人笑稱老鼠是《五星級大鼠》主角之一，「廚師嚟㗎呢隻，$50抵到爛」、「今晚食普羅旺斯燉菜」、「家有一『老』，如有一寶」、「領養代替購買」、「賣嘅係米奇不妙屋」。有留言疑惑買老鼠回家到底有何用途，「邊度有售」、「太超前啦，我接受唔到」、「買嚟做咩？」、「佢可能以為會有白痴以為係倉鼠」，其他人則回覆指，「有可能有人買返去餵蛇」。

政府於2023至2024年度用於防治蟲鼠的預算高達8.08億元，平均每隻逾8,000元。（示意圖／資料圖片）

有留言就提及政府於2023至2024年度，用於防治蟲鼠的預算高達8.08億元，估算平均每隻花費近萬元，故戲稱「捉老鼠成本貴，成萬蚊先捉到隻，$50買返隻扮自己捉咗，抵喇」、「喺街市捉，捉完再賣，無本生利，一本萬利」、「我琴日先捉到隻，交咗俾食環…蠢咗」。

（綜合）