坐東鐵頭等車廂遇查票　5內地大媽大叔無付款斷正　要罰$XXXX慘了

【港鐵／東鐵／頭等艙／罰款】乘搭港鐵東鐵線頭等車廂，必須再拍八達通等支付車資，否則會被罰款！有港男於小紅書發布相片，指有一行5人內地大媽大叔乘搭東鐵頭等車廂卻沒有付款，結果被職員查票「斷正」，每人罰款1,000元。



事件引來網民熱議，有人認為可能旅客不知乘搭東鐵頭等要再拍卡支付車資，呼籲體諒，「其實好多人不知頭等要另外拍卡，特別是第1次過來的旅客」、「有啲人係大懵。盡量畀多少少寬容吧」。但有目擊的網民「踢爆」揭開離譜內情後，網民批評相關大媽大叔「博大霧」、「一丁點兒不同情，罰得好，有些人就是喜歡僥倖」。



乘搭港鐵東鐵線頭等車廂，必須再拍八達通等支付車資，否則會被罰款！（資料圖片）

5內地大媽大叔坐東鐵頭等無付款被罰1,000元

該港男日前於小紅書發布相片，指乘搭港鐵東鐵線列車時，見到有一行5人內地旅客因未有支付頭等車廂車費「斷正」，被職員罰款，「一行五人，位位一千」。

相片見到，5名內地大媽大叔被帶到一個角落，有4名職員在旁處理。（小紅書圖片）

從相片見到，5名內地大媽大叔被帶到一個角落，有4名職員在旁處理，而大媽大叔們神情肅穆，等待職員處理完畢。

目擊者曝離諳內情 網民：罰得好

網民看過相片議論紛紛，有人認為可能旅客不知乘搭東鐵頭等要再拍卡支付車資，呼籲體諒，「其實好多人不知頭等要另外拍卡，特別是第1次過來的旅客」、「有啲人或許唔係博大霧，係大懵。盡量畀多少少寬容吧」、「有些人不是來佔便宜的，是真不知道好吧！」。

有網民認為可能旅客不知乘搭東鐵頭等要再拍卡支付車資，呼籲體諒。（資料圖片）

不過有自稱目擊事件的網民透露，當日從羅湖坐東鐵頭等車廂回來，等車時看到疑似相關內地大媽大叔，並聽到他對話內容，證明「不存在不知情的情況」，「他們排我後面。我當時也一度懷疑他們有沒有嘟卡。最右邊那個男人一直在跟同行解釋什麼是頭等，要嘟卡才能進，可能會有職員進來查票之類的。所以不存在不知情的情況」。

其他網民均鬧爆相關行為，「博大霧」、「一丁點兒不同情，罰得好，有些人就是喜歡僥倖」、「支持執法，犯法就要接受處罰」、「$5000（每人1,000元）心疼死……其實頭等也沒那麼舒服，為什麼要去冒這個險，$1000的性價比不值呀」。

據港鐵網頁顯示，未持有效頭等單程票或持有未取得頭等確認的八達通乘坐頭等，須繳交附加費。（資料圖片）

逃票須繳交附加費1,000元

據港鐵網頁顯示，未持有效頭等單程票或持有未取得頭等確認的八達通乘坐頭等，須繳交附加費，費用為1,000元。