親子MMA！3小孩打鬧互踢　眾家長先「指揮」後上場互毆　警方回應

小孩打交家長不阻止還要參戰？內地日前瘋傳親子MMA影片，顯示3名小孩打鬧互推互踢，圍觀的家長無阻止，狂喊「打他」、「用力」、「2個手打」，在旁「指揮」後更親身上場互毆，反而要小孩拉開家長。目擊者指，3名小孩當時只是小打小鬧，但雙方家長都叫子女還手，最後有孩子被推落地，家長想阻止再打下去，卻被另一名家長推撞，大戰便一觸即發。



成都公安指，事發後趕到現場調查，3名小孩年齡介乎5至6歲，家長知錯並主動提出調解，公安進行批評教育後，雙方已達成和解。



內地瘋傳影片，有3名小孩打鬧互踢，最終變成家長上場互毆。（影片截圖）

內地社交平台近日瘋傳影片，事發於四川成都金堂科瑪小鎮1個公園，片段所見，紅衫男童和粉衫女童正圍攻1名藍衫男童，女童狂踢藍衫童的腳，紅衫童則不停推藍衫童。藍衫童被夾攻下也踢紅衫童還擊，過程中家長未有阻止，竟狂喊「打他」、「用力」、「打打」、「兩個手」、「兩個手打」。

畫面緊接3名小童已分開「搏鬥」，粉衫女童一腳踢向藍衫童的屁股，藍衫童又助跑撞向紅衫童。一班家長就在旁邊圍觀，竟無人阻止小朋友打交，而最右邊穿灰色長褸的女家長更不停叫喊。

影片中穿粉色衫女童和紅衫男童合力攻擊藍衫男童。（影片截圖）

男衫童一腳踢向紅衫童褲襠。（影片截圖）

3名兒童打鬧時，家長在旁圍觀不停指揮，喊叫「打他」、「用力」、「打打」、「兩個手」、「兩個手打」。（影片截圖）

鏡頭一轉，原本正「指揮」、「觀戰」的家長已打作一團，紅衫男童率先被家長拉開「避戰」，藍衫童倒在家長們腳下捱踢，男女家長互毆，場面混亂，其中2名男家長互相出拳打臉。原本觀戰時奮力叫喊的灰褸女家長被另一名女家長「偷襲」，1腳飛踢其屁股，反而是粉衫女童清醒過來，不停拉開灰褸女，相信是其家長。

雙方家長互毆。（影片截圖）

目擊者王先生（化名）告訴內媒記者，稱事件起因是2名小孩和另一名小孩在「小打小鬧」，其中一方的家長要求自己孩子還擊「打回來」，結果另一方家長聽到，亦要求孩子還手。雙方家長其實不認識，但因不想孩子吃虧，教子女動手打人，當時藍衫男童被推倒地上，有家長上前阻止孩子再打下去，但遭另一名家長推撞，馬上變成肢體衝突。

藍衫童倒在地上，還被家長踢到。（影片截圖）

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穿灰色長褸的女家長被從後腳踢偷襲，女兒上前拉走。（影片截圖）

穿灰色長褸的女家長被從後腳踢偷襲，女兒上前拉走。（影片截圖）

影片瘋傳後，11月2日，成都市金堂縣公安局發通報指，事發當日警方有趕到現場，將雙方人士帶回派出所，調查後確認，當日孔某某（男）的5歲兒子、龍某（男）的6歲女兒和6歲侄子在公園玩耍時因出現矛盾，繼而推撞打鬧，雙方家長隋後吵架引發「抓扯」。雙方家長事後知錯，主動提出調解處理，因為情節較輕微又未造成損失，公安對當事人進行批評教育後，雙方達成和解。

網民無奈批評家長不阻止還互毆，「家長還是得理智點，小娃兒玩鬧就玩鬧唄，哪個小時候沒這樣過，理智理智」、「孩子打鬧完可能馬上就到一起玩去了，大人一動手就立馬結仇了」、「看到小孩打架為什麼不拆開啊，還指揮用力，這想把娃培養成啥樣？」。

（綜合）